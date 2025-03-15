Çalışan emekliler dikkat! Biriken paranızın iadesi olmayacak

Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam eden vatandaşların sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesiliyor mu, sorusu gündemde kalmaya devam ediyor. Emeklilerin merak ettiği soruya cevap geldi. SGDP emekli aylığına hiçbir katkı sağlamıyor ve kesinlikle iade yapılmıyor. Öte yandan tüm emekliler gibi EYT kapsamında emekli olanlar da ister çalışsın ister çalışmasın tüm haklara tabii oluyor.

Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenlerin ödediği sosyal güvenlik destek priminin iade edilip edilmeyeceği milyonlar tarafından sorgulanıyor. Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç, merak edilen soruya cevap verdi. Bu kapsamda, emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenlerin ödediği sosyal güvenlik destek primi (SGDP) iade edilmiyor. SGDP, emekli aylığına hiçbir katkı sağlamıyor.

ÇALIŞAN EMEKLİ PRİM İADESİ ALABİLİR Mİ?

Habertürk'te yer alan habere göre, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesiliyor. Ancak bu prim, emekli aylığını artırmaz ve kesinlikle geri iade edilmez. SGDP’nin amacı, sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunmaktır.

EYT’LİLER İÇİN DURUM FARKLI MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanlar da diğer emeklilerle aynı haklara sahip oluyor. Çalışsalar da çalışmasalar da SGK kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

SİGORTASIZ ÇALIŞAN EMEKLİLER DİKKAT

Emekli olduktan sonra sigortasız çalışmak yasal sayılmıyor. İşverenler için ağır para cezaları uygulanıyor.

EMEKLİ AYLIĞINI KESTİRİP ÇALIŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Emekliler, çalışmak istediklerinde iki seçeneğe sahip oluyor;

Emekli aylığını almaya devam ederek SGDP ödemek,

Emekli aylığını kestirerek normal sigorta primiyle çalışmak.

Eğer emekli aylığını kestirirseniz, tekrar emekli olduğunuzda yeni çalışmalarınız hesaplanarak daha yüksek emekli maaşı alabilirsiniz.