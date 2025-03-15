Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Çalışan emekliler dikkat! Biriken paranızın iadesi olmayacak

Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam eden vatandaşların sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesiliyor mu, sorusu gündemde kalmaya devam ediyor. Emeklilerin merak ettiği soruya cevap geldi. SGDP emekli aylığına hiçbir katkı sağlamıyor ve kesinlikle iade yapılmıyor. Öte yandan tüm emekliler gibi EYT kapsamında emekli olanlar da ister çalışsın ister çalışmasın tüm haklara tabii oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 15:52

Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenlerin ödediği sosyal güvenlik destek priminin iade edilip edilmeyeceği milyonlar tarafından sorgulanıyor. Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç, merak edilen soruya cevap verdi. Bu kapsamda, emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenlerin ödediği sosyal güvenlik destek primi (SGDP) iade edilmiyor. SGDP, emekli aylığına hiçbir katkı sağlamıyor.

ÇALIŞAN EMEKLİ PRİM İADESİ ALABİLİR Mİ?

Habertürk'te yer alan habere göre, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesiliyor. Ancak bu prim, emekli aylığını artırmaz ve kesinlikle geri iade edilmez. SGDP’nin amacı, sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunmaktır.

EYT’LİLER İÇİN DURUM FARKLI MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanlar da diğer emeklilerle aynı haklara sahip oluyor. Çalışsalar da çalışmasalar da SGK kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

SİGORTASIZ ÇALIŞAN EMEKLİLER DİKKAT

Emekli olduktan sonra sigortasız çalışmak yasal sayılmıyor. İşverenler için ağır para cezaları uygulanıyor.

EMEKLİ AYLIĞINI KESTİRİP ÇALIŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Emekliler, çalışmak istediklerinde iki seçeneğe sahip oluyor;

  • Emekli aylığını almaya devam ederek SGDP ödemek,
  • Emekli aylığını kestirerek normal sigorta primiyle çalışmak.

Eğer emekli aylığını kestirirseniz, tekrar emekli olduğunuzda yeni çalışmalarınız hesaplanarak daha yüksek emekli maaşı alabilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memura 89 bin 500 lira promosyon müjdesi! Devlet bankası rekor için harekete geçti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kredi çekecekler nisan ayına hazırlanın! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları için müjde
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinde kesme altın kalanlar dikkat! İslam Memiş yasağın ardından yapılması gerekeni tek tek anlattı

Sıkça Sorulan Sorular

Emekli çalışanın maaşından ne kadar kesinti olur?
Emekli maaşlarından yapılan kesintiler ilaç, muayene, sağlık hizmetleri üzerine yapılmaktadır. Bunun yanı sıra emekliliğe ek olarak çalışan emekli vatandaşların emekli maaşlarından %15 oranında kesinti yapılmaktadır. İcra yoluyla haciz işlemleri olan emeklilerin maaşlarından %25'e varan oranda kesinti yapılabilir.
ETİKETLER
#Ekonomi
#Emekli İkramiyeleri
#Emekli İkramiyeleri
#Emeklilik Şartları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.