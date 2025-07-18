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 | İrem Çınar

Çalışan emekliler dikkat! Emekli maaşınız kesilecek mi? İsa Karakaş son noktayı koydu

Son günlerde emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşlarının kesileceği yönündeki iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca emekli, gelişmeleri yakından takip ederken konuya dair açıklama SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan geldi. Karakaş, canlı yayında yaptığı net açıklamalarla kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 14:27

Son günlerde olup çalışmaya devam edenlerin maaşlarının kesilebileceğine dair çıkan haberler, milyonlarca vatandaşı tedirgin etti. Ancak Başuzmanı İsa Karakaş’ın TGRT Haber’e yaptığı açıklamalar, bu konuda netlik sağladı. Karakaş, “Kazanılmış bir hakkın kesilmesi söz konusu olamaz. Yasal şekilde çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaz” diyerek kamuoyuna güvence verdi.

Çalışan emekliler dikkat! Emekli maaşınız kesilecek mi? İsa Karakaş son noktayı koydu

2008 SONRASI İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR DİKKAT!

Karakaş, yalnızca 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk kez sigortalı olarak işe girenlerin durumunun farklı olduğunu belirtti. “Bu kişiler için kanunda yapılan değişiklik gereği maaş kesintisi söz konusu olabilir. Ancak mevcut için böyle bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Çalışan emekliler dikkat! Emekli maaşınız kesilecek mi? İsa Karakaş son noktayı koydu

MUHASEBE HATASI MAAŞ KESİNTİSİNE YOL AÇABİLİR

Emekli olup tekrar çalışmaya başlayanların Destek Primi kapsamında değerlendirildiğini hatırlatan Karakaş, muhasebe kaynaklı hatalara dikkat çekti. “Eğer iş yeri destek primi bildirimini yapmamışsa maaşta geçici bir kesinti olabilir. Ancak bu, hemen ertesi gün düzeltilebilecek bir durumdur” dedi.

Çalışan emekliler dikkat! Emekli maaşınız kesilecek mi? İsa Karakaş son noktayı koydu

YARGITAY’DAN EMEKLİYİ ÜZEN KARAR

Gündeme bomba gibi düşen bir diğer gelişme ise İçtihat Birleştirme Kurulu’nun aldığı karar oldu. Karara göre, emekli maaşına bankalar tarafından bloke konulabilmesinin önü açıldı. Karakaş bu kararı şu sözlerle eleştirdi: “Bu karar emeklilerin aleyhine, bankaların lehine oldu. Emekliler zaten zor durumda. Rıza gösterse bile bloke uygulanmamalı.”

Çalışan emekliler dikkat! Emekli maaşınız kesilecek mi? İsa Karakaş son noktayı koydu

YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI: “EMEKLİNİN YANINDA OLMALIYIZ”

İsa Karakaş, söz konusu kararın acilen düzeltilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “16 milyondan fazla emeklimiz var ve çoğu geçim sıkıntısı yaşıyor. Bu mağduriyetin önüne geçmek için rıza olsa bile blokeyi engelleyen bir yasal düzenleme şart” ifadelerini kullandı.

Çalışan emekliler dikkat! Emekli maaşınız kesilecek mi? İsa Karakaş son noktayı koydu

EMEKLİNİN MAAŞI KEYFİ KESİLMEZ

Kamuoyunda infiale yol açan haberlerin aksine, yasal olarak çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi mümkün değil. Ancak teknik veya yasal bazı özel durumlar nedeniyle geçici kesintiler yaşanabiliyor.

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#Ekonomi
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