Çalışan emekliler dikkat! İsa Karakaş 'haklarınızı ikiye katlayabilirsiniz' diyerek uyardı

Emeklilerin çalışırken elde ettiği şaşırtan avantajları SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Emekli olup çalışmaya devam eden kişilerin hem emekli maaşını hem de iş yerinden aldıkları maaşı alabilmeleri mümkündür. Ayrıca, emekliler kıdem tazminatı, ikramiye ve işsizlik maaşı haklarıyla ilgili de bazı haklar elde edebilirler. Ayrıca emeklilerin iki farklı promosyon alma durumu da söz konusu. İşte ayrıntılar.

Emeklilikte çifte kazanç ve bir çok haklar mevcut. Çalışan emeklilerin bilinmeyen haklarını SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Karakaş, çalışan emeklilerin hem emekli maaşını hem de çalıştıkları iş yerinden aldıkları maaşı alabildikleri, ayrıca, ikramiyelerden, ihbar ve kıdem tazminatından da ayrıcalıklı hak sahibi oldukları belirtti. Ayrıca işsiz kaldıklarında işsizlik maaşı alamayacakları ancak özellikle işten çıkarıldıklarında haklarını arayabileceklerini açıkladı.

ÇALIŞAN EMEKLİLERDE GİZLİ FIRSATLAR

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Emeklilerin bütün haklarını A’dan Z’ye konuşmak gerekir. Çünkü maalesef çalışan emeklilerle ilgili yanlış bilgilendirmeler var. Çalışmakta olan emekliler, ikinci bir maaş alabilir mi, işsizlik maaşı alabilir mi, hastalandıklarında, haksızlığa uğradıklarında, haksız yere işten atıldıklarında ya da iş güvencesinden faydalanıp işe iade olabilme durumları gibi konularda sıkça yanlış bilgiler yer bulunuyor. İşten çıkarıldıkları zaman ise ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vb. haklarını nasıl elde edebileceklerini durumlar var. Çünkü emeklilerle ilgili pek çok yanlış bilgi bulunmakta ve birçok emekli kardeşimiz bu haklarından yoksun kalmakta.

EMEKLİYE ÇİFT MAAŞ VE PROMOSYON MÜMKÜN

Öncelikle belirtmek gerekir ki; herhangi bir iş yerinden emekliyseniz ister kamu, ister Bağkur, ister SSK; ister özel sektörde çalışıyor olun sosyal güvenlik destek birimine tabi olduğunuz sürece hem emekli maaşınızı hem de çalıştığınız iş yerinden aldığınız maaşı alabilirsiniz. Hatta, emeklilik maaşınızdan dolayı promosyon alırken, iş yerinizde eğer işvereniniz sizi düşünüyorsa; çalıştığınız maaştan dolayı bankadan da promosyon almanız mümkün. Dolayısıyla iki farklı promosyon alma durumunuz söz konusudur. Nitekim birçok iş yerinde bu uygulama mevcut.

HEM EMEKLİLİK MAAŞI HEM DE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Sosyal güvenlik destek primi ödenen süreler kapsamında emeklilik maaşımız artmaz. Ancak, bu süre içerisinde iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar meydana gelirse, iş kazası veya meslek hastalığından dolayı iş göremez duruma düşerseniz, her gün için hem emeklilik maaşınızı hem de iş göremezlik ödeneğini alabilirsiniz. Ayrıca, emekli iken çalıştığınız sürede sürekli bir iş göremezlik hali varsa, sürekli iş göremezlik maaşını da alarak iki ödemeyi birden alma imkanınız bulunmaktadır. Sonrasında tekrar çalışmaya başlarsanız, sosyal güvenlik destek birimine tabi olduğunuz için emekli maaşınız kesilmez. Dolayısıyla, bu hakların hepsine sahip olursunuz.

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

İşsizlik maaşı alabilmek için herhangi bir gelir veya maaşınızın bulunmaması gerekmekte. Bu nedenle, emekliler işsiz kaldıklarında işsizlik maaşı alamazlar. Öte yandan, işveren herhangi bir sebep göstermeden sizi işten çıkarmışsa, ihbar tazminatına hak kazanırsınız. Kıdem tazminatı açısından ise, emekli bir çalışan ile normal çalışan arasında fark bulunmamaktadır. Emekli olmayan çalışanlar SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alarak kıdem tazminatına hak kazanırken, emekliler de zaten emekli oldukları için bu nedenle kıdem tazminatı alabilmektedir. Ayrıca, çalışanlar emeklilik nedeniyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını talep edebilmektedir; emekliler de aynı şekilde hak sahibidirler.

EMEKLİLİKTE ÇALIŞANLARIN BÜYÜK HAKLARI VAR

Bunun dışında, emekliler çalışırken; örneğin, maaşların eksik yatırılması, fazla mesai ödeneğinin verilmemesi, resmi tatil günlerinde çalıştırılmalarına rağmen maaşların eksik hesaplanması veya sigortaların eksik bildirilmesi gibi durumlarda, işten çıktıkları zaman işverenin kıdem tazminatını ödemek zorunda olduğunu unutmamalıdır. İşveren bu ödemeyi yapmadığında, mahkeme yoluyla haklarını kesin olarak kazanabilirsiniz. Sadece emekli olduğunuz için işten çıkarıldığınız durumlarda da, iş yerinde 30’dan fazla çalışan bulunması ve en az 6 aylık çalışma süresi olması halinde, mahkeme yoluyla önce arabuluculuğa, ardından mahkemeye giderek işe iadeyi kazansanız dahi, boşta kalan sürelerle ilgili en fazla 4 aylık ücret almaya hak kazanırsınız. Buna ek olarak, mahkeme kararına binaen işe iadeyi kazansanız bile işveren başvurmazsa, 8 aya varan bir iş güvencesi tazminatı uygulanmaktadır.

EMEKLİ OLARAK ÇALIŞANLARIN MAAŞI DAHA AZ KESİLİYOR

Bir de şunu belirtmek gerekir: Emekli bir kişi çalıştığı zaman maaşından sadece %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılırken; normal çalışan bir işçinin maaşında %14,4 SSK primi ve işsizlik sigortası primi kesilmektedir. Dolayısıyla, emekli olarak çalışanların maaşı, normal çalışanlara göre daha az kesintiyle karşılaşacağından; ister asgari ücretle, ister normal ücretle çalışsınlar, emeklilerin net maaşı %7,5 oranında daha yüksek olmakta."