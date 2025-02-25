Elektrik faturalarından sonra sıra suya geldi: 'Çok kirleten çok ödesin' modeli! Tarih belli oldu

Elektrik faturalarındaki kademeli tarife uygulamasının ardından, benzer bir değişiklik su faturalarında da hayata geçirilecek. Yeni düzenlemeye göre, su ve atık hizmetlerinde tüketim miktarı arttıkça ödenecek bedel de yükseltilecek. Bu sistem, su israfını önlemek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla tasarlandı. 31 Aralık 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla birlikte, israf yapan daha da fazla ödeyecek.

Elektrik faturalarındaki değişikliğin ardından su faturalarında da yeni bir fiyatlandırma sistemine geçiliyor. 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, aylık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen aboneler, hizmeti gerçek maliyetler üzerinden satın alacak ve daha yüksek fatura ödeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su ve atık hizmetlerinde yeni bir döneme geçileceğini açıkladı. "Kirleten öder" prensibine dayalı bu sistemin, 31 Aralık 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Türkiye Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Genel Başkanı Ali Rıza Öner de bu uygulamanın yanı sıra tek tip olması gerektiğini savunarak Avrupa'yı işaret etti.

Benzer şekilde, su ve atık hizmetlerinde de tüketim arttıkça fatura bedeli yükselecek. 31 Aralık 2026’da devreye girecek sistemle birlikte, su faturalarına çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek seferde yansıtılacak. Bu düzenlemenin amacı su israfını önlemek ve çevresel zararları azaltmak.

"ÇOK KİRLETEN ÇOK ÖDESİN" MODELİ

Türkiye Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Genel Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarının da elektrik ve doğalgazda olduğu gibi ülke genelinde tek tip olması gerektiğini vurguladı. "Çok kirleten çok ödesin" modelinin doğru bir yaklaşım olduğunu belirten Öner, bu sistemin Avrupa’da da uygulandığını ifade etti.