Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Elektrik faturalarından sonra sıra suya geldi: 'Çok kirleten çok ödesin' modeli! Tarih belli oldu

Elektrik faturalarındaki kademeli tarife uygulamasının ardından, benzer bir değişiklik su faturalarında da hayata geçirilecek. Yeni düzenlemeye göre, su ve atık hizmetlerinde tüketim miktarı arttıkça ödenecek bedel de yükseltilecek. Bu sistem, su israfını önlemek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla tasarlandı. 31 Aralık 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla birlikte, israf yapan daha da fazla ödeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 19:00

Elektrik faturalarındaki değişikliğin ardından su faturalarında da yeni bir fiyatlandırma sistemine geçiliyor. 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, aylık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen aboneler, hizmeti gerçek maliyetler üzerinden satın alacak ve daha yüksek fatura ödeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su ve atık hizmetlerinde yeni bir döneme geçileceğini açıkladı. "Kirleten öder" prensibine dayalı bu sistemin, 31 Aralık 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Türkiye Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Genel Başkanı Ali Rıza Öner de bu uygulamanın yanı sıra tek tip olması gerektiğini savunarak Avrupa'yı işaret etti.

Benzer şekilde, su ve atık hizmetlerinde de tüketim arttıkça fatura bedeli yükselecek. 31 Aralık 2026’da devreye girecek sistemle birlikte, su faturalarına çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek seferde yansıtılacak. Bu düzenlemenin amacı su israfını önlemek ve çevresel zararları azaltmak.

"ÇOK KİRLETEN ÇOK ÖDESİN" MODELİ

Türkiye Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Genel Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarının da elektrik ve doğalgazda olduğu gibi ülke genelinde tek tip olması gerektiğini vurguladı. "Çok kirleten çok ödesin" modelinin doğru bir yaklaşım olduğunu belirten Öner, bu sistemin Avrupa’da da uygulandığını ifade etti.

Sıkça Sorulan Sorular

ELEKTRİK FATURASI 1000 LİRAYI GEÇENLER DAHA MI FAZLA ÖDEYECEK?
1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler, devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak ve elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyecek. Bu durum, mevcut şartlarda yaklaşık 1.050 TL olan faturaların, tüketim miktarına bağlı olarak önemli ölçüde artabileceği anlamına geliyor. Kademeli fiyatlandırma sistemiyle, yüksek tüketim yapanların daha fazla ödeme yapması hedefleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
EPDK Başkanı Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama! "Villada, yalıda oturanın elektriğini neden devlet sübvanse etsin?"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğal gaz ve elektrik faturalarına devlet desteği ne kadar? Bakan Bayraktar açıkladı!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.