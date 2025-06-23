Çalışan emekliler dikkat! Ödediğiniz prim emekli maaşınıza etki ediyor mu? Uzman isim açıkladı

2016 yılında emekliliğe hak kazanmış ancak emekli aylığını Ocak 2020'de bağlatmış kişiler için, bu iki tarih arasındaki çalışma süresi büyük önem taşıyor. Bu dönemde yapılan her 360 günlük sigortalı çalışma, o dönemdeki prime esas kazancın yüzde 2’si oranında emekli aylığında artış sağlar. Bu durum, emekli maaşında önemli bir fark oluşturabilir.

EMEKLİ SONRASI ÇALIŞMA MAAŞA ETKİ ETMEZ

Emekli olduktan sonra tekrar Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SSK/4A) tabi olarak çalışan kişilerden, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesilir. Ancak bu primin, emekli maaşına hiçbir katkısı bulunmaz. Yani Ocak 2020’den sonra yapılan çalışmalar, emekli aylığının artmasına neden olmaz.

SGDP NE SAĞLAR?

SGDP'nin amacı, sosyal güvenlik sistemine ek destek sağlamaktır. Bu prim sayesinde emekli çalışanlar, sadece kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalanmış sayılır. Bu kapsamda, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlanır.

İŞ KAZASI HALİNDE EK GÜVENCE

Emekli olduktan sonra SGDP kapsamında çalışan bir kişi iş kazası geçirirse ve bu kaza sonucu çalışma gücünde yüzde 10 veya daha fazla kayıp yaşarsa, kendisine sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilir. Eğer emekli işçi iş kazası sonucu hayatını kaybederse, geride kalan eşi ve çocukları hem dul ve yetim aylığına hem de iş kazasına bağlı ek maaşa hak kazanır.