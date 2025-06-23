Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Çalışan emekliler dikkat! Ödediğiniz prim emekli maaşınıza etki ediyor mu? Uzman isim açıkladı

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşından kesilen sosyal güvenlik destek primi (SGDP), emekli maaşını artırır mı? SGDP'nin emekli çalışanlara etkisi ve sağladığı faydalar neler? İşte merak edilen detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 10:53

2016 yılında emekliliğe hak kazanmış ancak emekli aylığını Ocak 2020'de bağlatmış kişiler için, bu iki tarih arasındaki çalışma süresi büyük önem taşıyor. Bu dönemde yapılan her 360 günlük sigortalı çalışma, o dönemdeki prime esas kazancın yüzde 2’si oranında emekli aylığında artış sağlar. Bu durum, emekli maaşında önemli bir fark oluşturabilir.

Çalışan emekliler dikkat! Ödediğiniz prim emekli maaşınıza etki ediyor mu? Uzman isim açıkladı

EMEKLİ SONRASI ÇALIŞMA MAAŞA ETKİ ETMEZ

Emekli olduktan sonra tekrar Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SSK/4A) tabi olarak çalışan kişilerden, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesilir. Ancak bu primin, emekli maaşına hiçbir katkısı bulunmaz. Yani Ocak 2020’den sonra yapılan çalışmalar, emekli aylığının artmasına neden olmaz.

Çalışan emekliler dikkat! Ödediğiniz prim emekli maaşınıza etki ediyor mu? Uzman isim açıkladı

SGDP NE SAĞLAR?

SGDP'nin amacı, sosyal güvenlik sistemine ek destek sağlamaktır. Bu prim sayesinde emekli çalışanlar, sadece kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalanmış sayılır. Bu kapsamda, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlanır.

Çalışan emekliler dikkat! Ödediğiniz prim emekli maaşınıza etki ediyor mu? Uzman isim açıkladı

İŞ KAZASI HALİNDE EK GÜVENCE

Emekli olduktan sonra SGDP kapsamında çalışan bir kişi iş kazası geçirirse ve bu kaza sonucu çalışma gücünde yüzde 10 veya daha fazla kayıp yaşarsa, kendisine sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilir. Eğer emekli işçi iş kazası sonucu hayatını kaybederse, geride kalan eşi ve çocukları hem dul ve yetim aylığına hem de iş kazasına bağlı ek maaşa hak kazanır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AYM'den kritik karar: Memurlar artık bu gerekçeyle işten atılamayacak! O madde artık geçersiz
Hürmüz Boğazı kapanırsa hangi ülkeye ne olur?

Sıkça Sorulan Sorular

SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) Nedir?
SGDP sistemi, emekli aylığı almakta olan bireylerin tekrar çalışmaya başlamaları durumunda, hem sosyal güvenlik sistemine yeniden katkıda bulunmalarını sağlar hem de çalışanın emekli maaşı kesilmeden üretime devam edebilmesine olanak tanır.
ETİKETLER
#emekli maaşı
#Emekli Haberleri
#emekli çalışanlar
#sosyal güvenlik destek primi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.