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 | İrem Çınar

Çalışanlar dikkat! Bu hata işinize mal olabilir: Şirket mailinizi kullanırken sakın bunu yapmayın

İş yerinden verilen e-posta adresleri özel işler için kullanılabilir mi? Çalışanların bu konudaki hakları neler, işverenin yetki sınırları nerede başlıyor? Anayasa Mahkemesi’nin emsal niteliğindeki kararı doğrultusunda Gazeteci Faruk Erdem konuya dair merak edilenleri tek tek anlattı.

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Çalışanlar dikkat! Bu hata işinize mal olabilir: Şirket mailinizi kullanırken sakın bunu yapmayın
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 16:45

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, iş ve özel hayatımızın büyük bir kısmı dijital platformlara taşındı. Yazışmalardan resmi işlemlere, alışverişten sosyal medya kullanımına kadar birçok faaliyeti artık internet üzerinden yürütüyoruz. Ancak bu dijitalleşme, işyerlerinde yeni hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle işverenlerin çalışanlarına tahsis ettiği kurumsal e-posta adreslerinin ne amaçla kullanılabileceği ve bu adreslerden yapılan yazışmaların denetlenip denetlenemeyeceği konusu merak konusu haline geldi. Peki, çalıştığımız iş yerinde bize tahsis edilen mail adreslerini özel işlerimizde kullanabilir miyiz? Çalışanların hakları neler? İşveren ne yapabilir? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, konuya dair detayları paylaştı. İşte ayrıntılar…

Çalışanlar dikkat! Bu hata işinize mal olabilir: Şirket mailinizi kullanırken sakın bunu yapmayın

KURUM MAİLİ KİME AİT?

İşverenlerin çalışanlarına verdiği e-posta adresleri, esasen işle ilgili haberleşmeyi sağlamak amacıyla tahsis ediliyor. Ancak bazı çalışanlar, bu adresleri özel yazışmalar için de kullanabiliyor. Bu durumda ise "İşveren bu yazışmaları okuyabilir mi? Özel hayatın gizliliği ihlal edilmiş olur mu?" gibi sorular gündeme geliyor.
Kişisel e-posta adresleri (örneğin Gmail, Hotmail gibi servis sağlayıcılardan alınan adresler) tamamen bireye ait ve bu adreslerdeki yazışmaların, bireyin rızası dışında okunması yasalarca korunuyor. Ancak işyeri e-postaları için durum farklı.

Çalışanlar dikkat! Bu hata işinize mal olabilir: Şirket mailinizi kullanırken sakın bunu yapmayın

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN EMSAL KARAR

5 Şubat 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı, işverenlerin işyeri e-posta adreslerini denetleyip denetleyemeyeceği konusuna açıklık getirdi. Mahkeme, işverenin kurumsal e-posta adreslerindeki yazışmaları kontrol etmesinin, özel hayatın gizliliğini ihlal etmediğine hükmetti. Ancak burada önemli bir koşul var: İşverenin, çalışanlarını bu denetim hakkında önceden bilgilendirmiş olması gerekiyor.

Bu kapsamda, işverenin:

Hangi araçların denetleneceğini,
Denetimi kimlerin yapacağını,
Yazışmaların hangi amaçlarla incelenebileceğini, önceden çalışanlara bildirmesi gerekiyor.

Çalışanlar dikkat! Bu hata işinize mal olabilir: Şirket mailinizi kullanırken sakın bunu yapmayın

İŞVEREN KEYFİ DAVRANAMAZ

Her ne kadar kurumsal e-postaların denetimi yasal zemine oturtulmuş olsa da bu, işverenin sınırsız yetkisi olduğu anlamına gelmiyor. Yazışmalar, yalnızca işle ilgili gerekçelerle ve sınırlı şekilde incelenebilir. Ayrıca, bu yetki sadece belirli kişiler tarafından kullanılmalı. Yetkisiz kişilerin e-postaları okuması, hem şirketin gizliliğini hem de çalışanların haklarını ihlal edebilir.

İŞTEN ÇIKARMA SEBEBİ OLABİLİR Mİ?

İşyeri e-postasının kişisel işler için kullanılması tek başına işten çıkarma sebebi olmasa da, bu davranış sürekli hale gelirse ve çalışanın performansını etkilerse, hatta işyerindeki düzeni bozarsa, tazminatsız fesih yolunu açabilir. Bu konuda Yargıtay'ın da benzer içtihatları mevcut. Özellikle iş saatlerinde sosyal medyada zaman geçiren veya kurum bilgisayarlarını kişisel amaçlarla yoğun şekilde kullanan çalışanlar hakkında işverenin işlem yapma hakkı doğabiliyor.

Çalışanlar dikkat! Bu hata işinize mal olabilir: Şirket mailinizi kullanırken sakın bunu yapmayın

YAZIŞMALAR MAHKEMEDE DELİL OLABİLİR

Kurumsal e-posta yoluyla yapılan yazışmalar, iş davalarında delil olarak da kullanılabiliyor. Mobbing, hakaret, taciz gibi iddiaların araştırıldığı davalarda, suç teşkil eden içerikler içeren e-postalar mahkemeye delil olarak sunulabiliyor. Çalıştığınız kurumun size tahsis ettiği e-posta adresini kullanırken dikkatli olmanızda fayda var. Kurumsal e-posta adresleri işle ilgili amaçlarla kullanılmalı, özel yazışmalar için kişisel e-posta adresleri tercih edilmelidir. İşverenin bu adresleri denetleme hakkı bulunsa da, bu hakkın sınırları Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla net bir şekilde çizilmiş durumda. En önemlisi ise işverenin, bu denetim hakkında sizi önceden açıkça bilgilendirmiş olması şart.

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#Çalışanı Hakları
#Çalışanlara
#şirket mailleri
#kurumsal e-posta
#Ekonomi
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