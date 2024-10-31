Çalışanlar şokta! Dünya devi maaşları düşürecek

31 Ekim 2024 15:55 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:02

Volkswagen, son yıllardaki düşük kârlılık nedeniyle işçilerinden yüzde 10 ücret kesintisi talep etti. Şirket, bu adımın rekabetçiliği ve iş güvencesini koruma amacı taşıdığını belirtirken, sendikalar grevle cevap veriyor.

Volkswagen​ (VW), Almanya​'nın en büyük otomobil üreticisi, işçilerinden %10 oranında ücret kesintisi talep etti. Bu karar, şirketin kârlarının son üç yılın en düşük seviyesine inmesi ve sendika​ liderlerinin grev​ tehdidinde bulunmasıyla birlikte geldi. VW, bu kesintinin iş güvencelerini korumanın ve rekabetçi kalmanın tek yolu olduğunu savunuyor.

ALMANYA’DAKİ FABRİKALAR KAPATILABİLİR

Son günlerde artan üretim maliyetleri ve zayıf Çin talebi, Volkswagen'in satışlarını olumsuz etkiledi. Şirket, bu sorunları aşabilmek için köklü değişiklikler yapmak zorunda olduğunu açıkladı. Almanya'daki fabrikalarının kapatılması gündemde. Ancak bu konuda kesin bir karar verilmedi. İşçi temsilcileri, fabrikaların kapatılması seçeneğinin hala masada olduğunu belirtti. Volkswagen’in sorunları, Almanya'nın sanayi gücü konusundaki endişeleri artırıyor. Özellikle Avrupa'daki otomobil üreticileri, artan global rakiplerle rekabet etme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Avrupa Birliği ile Pekin arasındaki gerilim de bu durumu derinleştiriyor. Yeni uygulanan gümrük tarifeleri, Çinli elektrikli araçlara %45,3 oranında ek maliyet getiriyor.

ALMAN OTOMOTİV DÜNYASINDA KÖKLÜ DEĞİŞİM GEREKİYOR

Volkswagen’in İnsan Kaynakları Müdürü Arne Meiswinkel, "Rekabetçiliğimizi korumak için iş gücü maliyetlerinde acilen bir düşüşe ihtiyacımız var. Bu, çalışanların katkısını gerektiriyor," dedi. Şirket, üçüncü çeyrek sonuçlarını aynı gün açıkladı. Bu sonuçlar, değişim gerektiğinin bir başka kanıtı oldu. Çalışan temsilcileri, yönetimin önemli kararları kötü yönetmekle suçluyor. Çalışanlar, %7 oranında bir ücret artışı talep etti ve fabrikaların kapatılmasını engellemek için grev tehdidinde bulundu. Volkswagen İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, "Şu anki durum, her iki tarafın da birlikte sonuca ulaşması gereken bir maratonun başlangıç işareti," dedi.

Görüşmeler, Wolfsburg'daki stadyumda yapıldı. Stadyumda endişeli çalışanlar, yazılı mesajlar bıraktı. "Hayal kırıklığı ve korku büyük," yazdı bir çalışan. Başka bir çalışan ise, "Aile benim için istemiyor," ifadelerini kullandı.

Volkswagen, üçüncü çeyrek kârlarının %42 oranında düştüğünü ve bu durumun önemli maliyet azaltma ihtiyacını ortaya koyduğunu duyurdu. Mali İşler Müdürü Arno Antlitz, "Şirket, çalışanlarla bir anlaşmaya varabileceğine inanıyor. Ancak grev ihtimali göz ardı edilemez," dedi. Şirketin, 10 milyar euroya kadar tasarruf hedefi bulunuyor. Alman hükümeti, Volkswagen’in fabrikalarının açık kalmasını sağlamak için çözüm arayışında. Ancak, Berlin'in devlet yardımı sağlama konusunda henüz bir karar vermediği ifade edildi.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Pandemi sonrası Avrupa otomobil pazarı, yaklaşık 2 milyon araç daraldı. Bu durum, Volkswagen’in yıllık satışlarını 500 bin araç azalttı. Tesla ve Çinli otomobil üreticileri, Avrupa pazarında önemli bir pazar payı kazanmış durumda.

Antlitz, "Biz serbest ve açık piyasalardan yanayız. Çinli rakipler, Avrupa'da fabrikalar kurmaya başladı," dedi. Volkswagen, üretim maliyetlerinin rakiplerine göre oldukça yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, Çin'de de yerel rakiplerin daha uygun fiyatlı modelleriyle pazar kaybetti.

Volkswagen’in, dünya çapında en büyük otomobil pazarı olan Çin’e yaptığı araç teslimatları, üçüncü çeyrekte %15 oranında düştü. Bu durum, global teslimat sayılarını da etkileyerek toplamda 2.176 milyon araca gerilemesine neden oldu. 2024 yılına ait temettülerin de daha düşük olacağı öngörülüyor.

Sendikalar, daha önceki bir anlaşma gereği Aralık ayına kadar geniş grev düzenleyemeyecek. Ancak işçi liderleri, çalışanların güçlerini kullanarak tabu olarak gördükleri durumu engellemekte kararlı olduklarını belirtiyor. Yönetim, Almanya'daki fabrikaların diğer rakiplerin tesislerine göre çok daha pahalı işletildiğini vurguladı. Antlitz, "Kesintilerin zor olacağını biliyoruz ve birçok çalışan geleceği hakkında endişeli," diyerek durumu özetledi. VW, bu süreçte zor ama gerekli kararlar almak zorunda kaldığını ifade etti.