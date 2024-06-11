Çalışanlara çifte bayram müjdesi! İmzalar atıldı, maaşlara zam geldi

11 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:27

Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi'nde çalışanlara çifte bayram müjdesi geldi.

Onikişubat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında geçmiş dönemden kaynaklı anlaşmazlığın mahkeme süreci uzlaşıyla sonuçlandı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, görüşme sonrası belediye personeline müjdeyi verdi.

Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi'nin kadrolu çalışanlarının sözleşmeden kaynaklı alacaklarının ödeneceğini ve maaşlara iyileştirme yapılacağını söyledi.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çalışanları enflasyona ezdirmediklerini dile getiren Başkan Toptaş,

“Önceki sözleşmeden kaynaklı bazı anlaşmazlıklar vardı. Biz şunu söyledik. Bizim çalışma arkadaşlarımızla aramızda herhangi bir anlaşmazlık olamaz. Çalışanlarımızın geçmiş dönem Toplu İş Sözleşmesi'nden kaynaklı mağduriyetini gidermek amacıyla sendikamızla yaptığımız görüşmeler neticesinde güzel bir haberi vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki alın teri, emek bizim için kutsaldır. Bu sebeple, Onikişubat'ımız için taş üstüne taş koyan, kalkınmamızda ve büyümemizde emekleri olan işçilerimizin refahını kendi meselemiz olarak gördük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle, her fırsatta defaatle dile getirdiği gibi, hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmedik hamdolsun. Protokolümüzün ortak akıl ve istişare anlayışımıza uygun bir şekilde yürütüldüğünü özellikle vurgulamak isterim. Bugünkü protokolümüzde de gereken tüm mali ve sosyal dengeleri korumaya azami hassasiyet gösterdik” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 28 BİN TL

Maaşlara zam yaptıklarını ve anlaşmazlıktan kaynaklı alacakların ödeneceğini anlatan Başkan Toptaş, “Bu süreçte de önceliğimiz her zaman olduğu gibi yine çalışanlarımızın refahı oldu. İmzaladığımız protokolle birlikte toplu iş sözleşmesinden kaynaklı çalışanlarımızın maaş farklarını gidererek bayram öncesi ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Belediyemizde en düşük işçi maaşını ise 28 bin TL'ye çıkartıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yapacağımız iyileştirmelerle mesai arkadaşlarımızın yaşam standardını çok daha yukarı taşımanın gayretini vereceğiz. Bu anlamda Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ ve yönetimi başta olmak üzere; sürece katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Protokolümüzün çalışma arkadaşlarımız ve kıymetli aileleri başta olmak üzere tüm taraflara, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"BAŞKANIN JESTİNE EN İYİ ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ da yaptığı konuşmada Başkan Toptaş'ın jestine karşılık en iyi şekilde çalışacaklarını belirterek, “Biz hakkımızı aldık. Başkanımızdan Allah razı olsun. Önümüz Kurban Bayramı, o hassasiyeti de Başkanımız gösterdi. Başkanımızdan memnunuz ve güveniyoruz. Önümüzde güzel, aydınlık, mutlu ve uzun günler var. Tüm çalışanlarımız adına Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Personelin sevinç gösterileriyle karşılaşan Başkan Toptaş, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.