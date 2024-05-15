Çalışma hayatında esnek model ilk kez kamuya uygulanacak! SGK Başuzmanı İsa Karakaş müjdeyi verdi

15 May 2024 15:13 - Güncelleme : 15 May 2024 15:30

Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından memurların çalışma hayatına köklü değişiklikler devreye alınacak. Esnek ve uzaktan çalışma modellerine geçilebileceği konuşulurken farklı modeller de dile getiriliyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yapılacak mesai düzenlemesinin günlük çalışma hayatına olası katkılarını ve faydalarını TGRTHaber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan’a değerlendirdi.

‘KAMU ESNEK ÇALIŞMA MODELİ İLE ÖZEL SEKTÖRE ÖRNEK OLACAK’

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş kamunun özel sektöre öncülük edeceğini dikkat çekerek esnek çalışma ile ilgili kritik detayları anlattı. Karakaş, “Dijital çağdayız. Yapay Zeka gelişiyor. Dünyadaki gelişmelere bakılırsa birçok meslek zaten yok olacak. Örneğin ‘call center’ yani telefon başında iletişim hızlı bir şekilde yok olacak. Çalışma hayatı A’dan Z’ye değişiyor. Artık 5 ya da 10 yıl değil, 2 ya da 3 yıl bile uzun zaman olarak görülüyor. Dolayısıyla meslek çalışmaları da dahil, çalışma ve mesai düzenlemeleri ile ilgili tüm dünyada çalışmalar var. Dijital alanda çalışmalar, robotik çalışmalar yapılıyor. Şu an bir müjdeyi verelim. İlk defa hükümetin bununla ilgili bir taslağı var. Çalışmanın kamudan başlanması ile ilgili. Zaten kamunun da öncü olması gerekiyor özel sektöre. Bu taslak yönetmelik yürürlüğe girdiği takdirde kamuda artık bir dönüşüm olacak.” dedi.

‘ÇALIŞANLARIN İŞ-YAŞAM DENGESİNE KATKIDA BULUNACAK’

Karakaş, yapılacak düzenleme ile iş -yaşam dengesine dikkat çekerek, “Bu müjde esnek çalışma ile ilgili, kamu çalışanlarının haftanın 5 günü işe gidip, 40 saati orada geçirmesinin bir anlamı olmuyor. Burada iş-yaşam dengesi olacak. Özellikle de kadınlar açısından son derece önemli olacak. Sonuç odaklı, çözüm ve kalite odaklı bu esnek çalışmanın faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

MESAİ SAATLERİ NASIL OLACAK?

İsa Karakaş, memurlar için çalışma saatlerinin yine 40 saat olmaya devam edeceğini dikkat çekerek “Belli saatlerde iş yerine gelme zorunlu olacak. Elbette bu yapılan işe göre değişecek.

Müfettiştir, proje bazlı bir çalışandır. Bunlara yapılabilir. Diğer memurlara ilişkin de farklı çözümler ortaya konulacak. Mesela, ‘yoğunlaştırılmış hafta’, bazen memurlar 8 saat yerine 10 saat çalışacak. Bu şekilde de daha az gün işe gelmiş olacak. Yine ‘kısmi süreli çalışma’ da olacak. Örneğin hastası olan, bakmakla yükümlü olduğu yaşlısı olan için kısmi çalışma devreye girecek.

Kamuda eğitimine devam edenler için ‘akademik bazlı esnek çalışma’ devreye alınacak. Kamu görevlisi ‘yüksek lisans’ ve ‘doktora’ yapacaksa devlet bu kişiye izin verecek. Bazı işlerde evden çalışma mümkün olacak. Bunu standart esnek çalışma olarak görmemek lazım. Bu çalışmada birden fazla model bulunuyor. Taslak çok başarılı bir şekilde hazırlanmış.” ifadelerini kullandı.