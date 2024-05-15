Bakan Şimşek’ten fiyat istikrarı mesajı: Hükümet ne gerekiyorsa yapacak

15 May 2024 12:02 - Güncelleme : 15 May 2024 12:06

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar Ekonomik Forumu'nda konuştu ve ekonomisye ilişkin ‘net’ mesajlar verdi. Bakan Şimşek, "Birinci önceliğimiz fiyat istikrarı ve hükümet bunu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapacak" dedi.

“PARA POLİTİKASI ENFLASYONU ÇIPALIYOR”

Para politikası duruşu yeterli düzeyde sıkı ve enflasyon beklentilerini çıpalıyor diyen Bakan Şimşek "Yıllık enflasyon aşağı gelmeye başlayacak." vurgusunu yaptı.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Birinci önceliğimiz fiyat istikrarı ve hükümet bunu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapacak. Para politikası duruşu yeterli düzeyde sıkı ve enflasyon beklentilerini çıpalıyor. Şu anda zaman dezenflasyon için adım atma zamanı. Yıllık enflasyon aşağı gelmeye başlayacak."