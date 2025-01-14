CANiK, 2025’e yeni ihracat rekoru hedefiyle başlıyor 

14 Ocak 2025 12:15 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:17

CANiK ve SYS Grup şirketleri, ihracatı artırma hedefi doğrultusunda ocak ayında ABD’de düzenlenecek dünyanın en büyük hafif silah fuarı SHOT SHOW ile Birleşik Krallık ve global arenanın en prestijli zırhlı kara aracı buluşması IAV 2025’te ürün ve kabiliyetlerini tanıtacak.

Geçen yıl ihracatını dolar bazında yüzde 28 artıran CANiK​ ve Samsun Yurt Savunma Grup (SYS) şirketleri, 2025​ yılına iddialı hedeflerle giriş yapıyor.

SYS Grup şirketleri, 2025 yılı ihracat​ hedefleri kapsamında 5 kıtada 17 uluslararası fuara katılarak global arenadaki etkinliğini artıracak. Bu yıl da uluslararası etkinliklerde hem iş ortakları hem de müşterileri ile güçlü bağlar kurarak sektördeki liderliğinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Yoğun geçen bir yılın ardından 2025’in ilk ayında ABD ve Birleşik Krallık’ta alanlarında dünyanın önde gelen etkinliklerine eş zamanlı katılım sağlanacak.

CANiK’in ilk duraklarından biri, 21-24 Ocak’ta Las Vegas’ta gerçekleştirilecek dünyanın en büyük hafif silah fuarı SHOT SHOW olacak. ABD pazarında ilk 5’te yer alan CANiK, etkinlikte yeni ürün lansmanlarıyla dikkati çekecek.

Grup şirketleri ayrıca 21-23 Ocak’ta Londra’da düzenlenecek Birleşik Krallık'ın ve dünyanın en prestijli zırhlı kara aracı buluşmalarından Uluslararası Zırhlı Araç Fuar ve Konferansı’nda da (International Armoured Vehicle-IAV 2025) ürün ve kabiliyetlerini tanıtacak. Zırhlı araç üreticileri ve entegre ekipman sağlayıcılarının katıldığı IAV, Grup’un başta Birleşik Krallık’taki şirketi AEI Systems ve diğer grup şirketleri için önemli iş birliği fırsatları sunuyor.

SYS Grup bünyesindeki AEI Systems, UNIROBOTICS ve CANiK’in birlikte katılacağı IAV Fuarı, grup şirketlerinin savunma sanayiindeki ekosistem algısını güçlendirme hedefiyle öne çıkıyor. UNIROBOTICS’in yüksek teknoloji uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) ve AEI Systems’ın dünyaca meşhur orta kalibre toplarının yanı sıra CANiK’in 12.7x99 mm uçaksavar ailesinin tüm ürünleri M2 QCB, M2F ve M3 fuarda tanıtılacak.

SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2025 yılına Grup şirketlerinin konsolide cirosunu 250 milyon dolar olarak bütçelediklerini bildirdi.

Bu cironun 200 milyon dolarlık kısmının Türkiye’deki üretimlerden gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üç kıtada, 7 tesisimizde ürettiğimiz hem sivillere hem platform üreticilerine hem de devletlere hitap eden ürünlerimizi etkinlik ve fuarlar ile son kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Ocak ayında da ABD’de sivil pazara odaklı bir etkinlik gerçekleştirirken, İngiltere’de tamamen platform üreticilerine ve devletlere odaklı bir etkinlik gerçekleştireceğiz.

Bunu, her biri alanlarında dünyanın en iyileri arasında yer alan ürünlere imza atan Grup şirketlerimizle yapacağız. 2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan Birleşik Krallık merkezli AEI Systems’ın, global çapta etkinliğini artırmayı hedeflerken, IAV Fuarı’nda da yoğun iş birliklerine imza atmasını hedefliyoruz. Grup olarak savunma sektöründe ekosistem algısını, uluslararası düzeyde en iyi şekilde gerçekleştirmek amacıyla yeni proje ve iş birlikleri için mücadele ediyoruz.

SHOT SHOW’da gerçekleştireceğimiz lansmanlarla da ABD pazarındaki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. 2024 yılında elde ettiğimiz ihracat başarısının ardından, yeni yılda dünya çapında daha büyük bir etki oluşturmayı amaçlıyoruz.”