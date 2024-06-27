CANiK, adını Türkiye’nin “sanayi devlerine” yazdırdı

27 Haziran 2024 14:57 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:57

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) her yıl hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması sonuçları açıklandı.

Samsun Yurt Savunma, grup şirketleri arasında oluşturulan sinerjiden aldığı güçle, Türkiye’nin sanayi sektöründeki en büyük şirketlerinin performansını değerlendirmek ve sektördeki gelişmeleri izlemek amacıyla oluşturulan listede önemli bir başarıya imza attı.

“Üretimden satışlar” dikkate alınarak oluşturulan listede bu yıl 9 savunma ve havacılık şirketi yer aldı. Samsun Yurt Savunma, 320 basamak birden ilerleyerek İSO 500’e adını yazdı. 2023 yılı verilerine göre üretimden satış performansı sıralamasında en fazla basamak atlayan 4 şirketten biri olmayı başaran Samsun Yurt Savunma(SYS), savunma sanayi şirketleri arasında özel bir konumda yer aldı.

SYS, özel sektörden silah üreticisi olarak ilk 500’e giren tek şirket olarak da dikkati çekti.

Bu başarı, SYS’nın tüm grup şirketleriyle son yıllarda ihracat, katma değerli üretim ve stratejik yatırım kararlarıyla elde ettiği kazanımlarla geldi.

Güncel global ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen geniş ürün yelpazesiyle ihracat performansını sürekli artıran Samsun Yurt Savunma, yüksek kaliteli savunma ürünleri ve uluslararası pazarda elde ettiği güvenle yeni pazarların kapısını açıyor.

Orta kalibre top ve kule sistemleri gibi yüksek katma değerli ürünlerin katkısıyla ihracatı nicelik yanında nitelik olarak da artıran Samsun Yurt Savunma, 2023 yılında 300 dolar olan kilogram başına ihracat değerini daha da yukarıya çekecek çalışmalara imza atıyor.

Stratejik yatırım kararlarının önümüzdeki dönemde olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte Samsun Yurt Savunma ürünlerine yenileri eklenecek, bu ürünler başta ülkemiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin mevcut ve gelecekteki platformları üzerinde yer almaya başlayacak. Tüm bu gelişmeler SYS’nin dünyaca ünlü markası CANiK ve grup şirketlerinin savunma ve havacılık sektöründe adının yeni başarılarla çok daha sık duyulmasını sağlayacak.