CANiK Türkiye’nin ihracat şampiyonlarına yine adını yazdırdı

03 Şubat 2025 14:11 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:16

Türk savunma sanayisinde alanında öncü konumda bulunan CANiK, 2024 yılında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında yer almayı başardı.

Türk savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren ihracatçı/imalatçıları bir araya getirmek ve sektörün ihracat kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten 1700’ü aşkın üyeye sahip Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), 2024 yılında sektörde en fazla ihracat yapan firmaları ödüllendirdi.

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup’un öncü markası CANiK, 2024 yılındaki ihracat performansıyla Türk savunma sanayisinin ihracat şampiyonları arasında yer almayı başardı.

CANiK, geliştirdiği yüksek katma değerli, en üst düzeyde güvenlik standartlarına sahip ürünlerin katkısıyla geçen yıl savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat gerçekleştiren 10’uncu firma oldu. 2022 ve 2023 verilerine göre Türkiye'nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında yer alan CANiK, 2024 yılında da bu başarısını sürdürdü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılında 136 milyon dolar ihracat yapan CANiK, 2024 yılında ihracat rakamını ürün satışı ve ihraç kayıtlı satışlar ile birlikte yüzde 27 artırarak 172 milyon dolara yükseltti. CANiK, 2024 yılında ulaştığı bu güçlü ihracat rakamlarıyla, savunma sanayisinde alanındaki liderliğini pekiştirdi.

Grup, ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarının da katkısıyla 2025 yılında Türkiye’den yapılan ciro ve ihracat performansını daha da artırmayı hedefliyor. SYS Grup şirketleri, 2025 yılında Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’taki tesislerinde yıllık 460 bin tabanca, 5 bin uçaksavar, 250 orta kalibre top ve 250 atış kontrol sistemi üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Türkiye’deki üretiminin yüzde 97,5’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, dünyanın 20’den fazla ülkesinin ilgili kurumlarınca “devlet ihalesi kapsamında” resmi silah olarak tercih ediliyor. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok çözümü yurt içindeki ve yurt dışındaki kullanıcılarla buluşturan CANiK, uluslararası pazardaki varlığını her geçen yıl güçlendiriyor.

2025 HEDEFLERİ

SYS Grup- CANiK Genel Müdürü Utku ARAL:

‘CANiK olarak, yıllardır süregelen sürdürülebilir ihracat başarımızı 2024 yılında da sürdürerek Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatçıları arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz.

2023 yılında ulaştığımız 136 milyon dolarlık ihracat rakamımızı yüzde 27’lik bir artışla 2024 yılında 172 milyon dolara yükselterek, sektörümüzdeki güçlü konumumuzu daha da pekiştirdik. En yüksek güvenlik standartlarına sahip, yüksek katma değerli ürünlerimizle global pazarda yarattığımız bu etki, bizi savunma sanayisinin lider ihracatçıları arasına taşımaya devam ediyor.

Bu istikrarlı büyümenin en önemli faktörü, teknolojiye yaptığımız yatırımlar, inovasyon odaklı üretim anlayışımız ve küresel pazarlardaki stratejik marka konumlanmamızdır. ABD ve Birleşik Krallık’taki operasyonlarımızın da katkısıyla, 2025 yılında Türkiye’den yapılan ihracat ve ciro performansımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz.

CANiK olarak, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki gücünü artırmaya, yeni pazarlara açılmaya ve ülkemizin ihracat rakamlarına katkı sağlamaya kararlıyız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yüksek kalite, yenilikçi çözümler ve stratejik iş birlikleri ile sürdürülebilir ihracat başarımızı daha da ileriye taşıyacağız.’ dedi.

CANİK VE SAMSUN YURT SAVUNMA

CANiK bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS)’nın dünyaca ünlü ateşli silahlar markası olup Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, İstanbul’da 1, Samsun’da 4, ABD’nin Güney Florida bölgesinde 1 ve Birleşik Krallık’ta 1 olmak üzere toplamda 7 üretim tesisinde, çok uluslu 1.000’den fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu.

SYS Türkiye ve ABD’deki tesislerinde yıllık 460 bin adet tabanca, 5.000 adet uçaksavar, İngiltere ve Türkiye’deki tesislerinde ise 250 adet orta kalibre top ve yine Türkiye’deki tesislerinde 250 atış kontrol sistemi üretim kapasitesine sahiptir. Bugün dünyada 30x113 mm kalibre silahı üretebilen 3 firmadan biri konumunda. Söz konusu silah radar entegrasyonu ile dronlara, insansız su üstü kamikaze platformlara ve hafif zırhlı araçlara karşı en etkin çözüm. İngiltere’deki tesisinde 20, 25 ve 30 mm silahların İngiliz savaş uçakları için üretimlerini yapan SYS Grup şirketlerinden AEI Systems ayrıca kara ve deniz platformları için de uzaktan komutalı sistemlere entegre edilmek üzere düşük geri tepmeli 20 mm ve 30 mm silahları da üretiyor. Türkiye’deki üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. 2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yerini aldı. Ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.