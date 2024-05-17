CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral’dan 19 Mayıs mesajı

17 May 2024 12:05 - Güncelleme : 17 May 2024 12:06

CANiK, CANiK USA, AEI Systems, MECANiK, CANiK Academy gibi alanlarında öncü şirketleri bünyesinde barındıran Samsun Yurt Savunma’nın Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, mesajında, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nı Samsun’dan, bizim de şirketimizin doğduğu topraklardan başlattılar. Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı günün 105’inci yılında, özgürlüğü ve umudu simgeleyen Samsun’dan dünya markası olarak gurur verici çalışmalara imza atmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

26 yıl önce Samsun’da kurularak dünyanın en büyük ateşli silah üreticilerinden biri konumuna ulaşan CANiK ve bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma(SYS) Grup şirketleri; Milli Mücadele’nin ilk adımlarının atıldığı topraklarda yakılan meşalenin 105’inci yılında, üretmeye ve ülkemize değer katmaya devam ediyor. Geliştirdiği tabanca, uçaksavar, top ve atış kontrol sistemleri ile hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerimizin hem de gerçekleştirdiği ihracatlar ile dünyanın alanında lider şirketlerinden biri olan SYS Grup şirketleri, yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral’ın imzasıyla yayımlanan mesajda, “Biz, ‘milli mücadele’ kavramından yalnızca ordularla yapılan savaşı değil, bir toplumun hayatın her alanında geleceğini kurma yolundaki mücadelesini anlıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyor, onun zamanın ötesindeki, çağları aşan fikirlerinin ışığında yolumuza devam ediyoruz. Her alanda daha parlak bir geleceğe yürümek için bilimin yolundan sapmayan, yenilikçi bakış açısıyla ve akılcı düşüncelerle donatılmış, evrensel değerlere yürekten bağlı ‘fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür’ gençliğimize inanıyoruz. Bu duygularla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı 105’inci yılında kutluyor; bağımsızlık ve medeniyet meşalemizi yakan, başta ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verildi.

Zafer Aral, mesajında "Atatürk’ün ‘tam bağımsızlık’ için yaktığı meşaleyi bugün savunma sanayisinde ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırarak taşıyoruz” ifadelerini kullanarak şu vurguları yaptı:

“Samsun Yurt Savunma olarak kurulduğumuz günden bugüne ülkemizin savunmasına güç katıyor ve gerçekleştirdiğimiz ihracatlarla da ülkemize ekonomik katma değer sunuyoruz. Ülkemiz için ateşli silahlar ve savunma sanayi alanında geleceğin ürünlerini, hizmetlerini ve çözümlerini tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyoruz. Sağladığımız genç istihdamıyla Atatürk’ün çizdiği rotada gençliğimize güveniyor, geleceğimizi onlara emanet ediyoruz. Yerli ve milli değerlerimizle savunma sanayisinde dünyaya meydan okuyan bir güç olarak, dün ve bugün olduğu gibi yarın da ülkemiz için çalışmayı sürdüreceğiz.”