CANiK’in ABD üretimi ilk ürünü tanıtıldı

23 Ocak 2025 13:15 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:16

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden CANiK ve MECANiK, ABD’deki SHOT SHOW 2025'te yeni ürünleriyle iki önemli lansman yaptı.

Atıcılık, avcılık ve açık hava etkinlikleri sektörlerindeki profesyonelleri bir araya getiren dünyanın en büyük ve kapsamlı fuarı SHOT SHOW, 21-24 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta gerçekleştirildi.

SYS Grup şirketleri önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarın en dikkati çeken katılımcılarından biri oldu. CANiK ve MECANiK markaları ise uluslararası arenadaki konumlarını daha da güçlendirdi.

CANiK, fuarda ABD üretimi ilk tabancası METE MC9 PRIME’ı, MECANiK ise MO4 Mikro Optik Refleks Nişangah’ın lansmanını yaptı.

Fuarın başlamasından bir gün önce METE MC9 PRIME tabancasının tanıtımı gerçekleştirildi. Mart ayı ortasında Türkiye’de de satışa sunulması planlanan METE MC9 PRIME, dahili kompansatör, 90 derece düz tetik ve ince tasarımıyla dikkati çekti. Ayrıca kutu içeriğinde yer alan, dünyaca ünlü G-CODE markası tarafından geliştirilen özel tabanca kılıfı büyük beğeni topladı.

METE MC9 PRIME, yalnızca özellikleriyle değil, aynı zamanda CANiK USA tarafından Güney Florida, West Palm Beach’teki tam kapasiteli üretim tesislerinde üretilen "Made in USA" etiketli ilk ürün olması açısından da büyük bir anlam taşıyor.

Yıllık 460 bin tabanca üretim kapasitesine sahip olan CANiK, 2025 yılı içerisinde 60 bin tabancayı ABD’de üretmeyi hedefliyor. Bu üretim tesisi, CANiK’i ABD savunma ihalelerinde önemli bir oyuncu haline getirecek.

Tabanca üretiminin yanında önümüzdeki yıllarda 30x113mm hafif geri tepmeli topunu da ABD’de üretmeyi hedefleyen CANiK, bu alandaki dünya liderliği konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Fuardaki bir diğer önemli lansman ise SYS Grup şirketlerinden MECANiK tarafından MO4 Tamamen Kapalı Sistem Mikro Optik Refleks Nişangah’a yönelik yapıldı. Türkiye’de silah üstü optik nişangahlar pazarında lider olan MECANiK, MO4’ün ABD’deki lansmanıyla birlikte bu pazardaki satışlarını ciddi ölçüde artırmayı hedefliyor. METE MC9 PRIME ile birlikte tanıtılan MO4, büyük bir tanıtım başarısına ulaştı ve Nisan ayında Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor.

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, CANiK USA’nın Güney Florida’da tam kapasite üretim tesisini hayata geçirdiklerini, buradan çıkan ilk CANiK tabancası olan METE MC9 PRIME’ı da SHOT Show’da kullanıcılarla buluşturduklarını söyledi. Aral, şöyle konuştu:

“Bu yalnızca bir tabanca lansmanı değil, aynı zamanda CANiK USA şirketimizin resmi lansmanı olması açısından da büyük önem taşıyor. Türk savunma sanayisinin sınırlarımızın ötesinde üretim kapasitesi ve teknolojik gücünü kanıtlayan bu proje, 40 milyon dolarlık yatırımla 3 yılda hayata geçirildi. Bu başarı, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesidir. SYS Grup şirketleri olarak oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Başta CANiK USA’nın da üretime başlamış olması, buna ilave olarak yüksek katma değerli yeni ürünlerin de ortaya çıkmasıyla bu yıl başarılarımızı daha da yukarıya çekmeyi amaçlıyoruz. 2025 yılının ayrıca tüm Türk savunma sanayi şirketleri için iyi bir yıl olmasını ve hep birlikte daha büyük başarılara imza atmayı temenni ediyorum.”

CANiK USA Başkanı William Sucher de dünya genelinde, hem silahlı kuvvetlere ve kolluk kuvvetlerine hem de sivillere yönelik ateşli silah ticaretinin en büyük pazarı olan ABD’nin bu silahları tasarlayan ve üreten firmalar için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Pazarda öne geçmek için sadece sınıfının en iyisi bir ürünleri tasarlamanın ve rekabetçi olmanın artık yeterli olmadığını; aynı zamanda üretimi ABD’de yerleşik bir tesiste yapmaya gerek olduğunu vurgulayan Sucher, ABD’li kullanıcıları her zaman en iyi ürünlerle buluşturmayı başaran CANiK’in, CANiK USA’nın da temellerini bu doğrultuda attığını bildirdi. Sucher, şunları kaydetti:

“CANiK USA tesisimiz, ABD pazarında büyümemizin yolunu açacak. Ürünlerimiz, ‘Made in USA’ etiketi ile ABD’de devlet ihalelerine katılabilecek. Ek üretim kapasitemiz ise CANiK’in ABD pazarında büyüme ve pozisyonunu güçlendirme stratejisini destekleyecek. Ayrıca CANiK’in ve grup şirketlerinin ürettiği daha büyük kalibreli ateşli silahlarla ABD’de devlet kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir pozisyonda olacağız.”