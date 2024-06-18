Canlı brent petrol fiyatı düştü! 1 varil brent petrol fiyatı 84,08 dolardan işlem görüyor

18 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 11:32

Brent petrolün varil fiyatı düştü. Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine yönelik belirsizlikler etkili oldu.

Petrol rafineri üretimi mayısta geçen yıla göre yüzde 1,8 düşüş kaydetti. Petrol talebi olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI DÜŞTÜ

Dün 84,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,25 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün ise brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,08 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 79,55 dolardan fiyatlanıyor.

Fiyatlardaki gerileme dünyanın en çok petrol tüketen ülkelerindeki talep belirsizliğinden kaynaklanıyor.

FED FAİZ ENDİŞESİ PETROLÜ BASKILIYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentiler de petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalması, petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

Teknik olarak Brent petrolde 85,16 ile 87,61 dolar aralığı direnç aralığı kabul edilirken 82,71 ile 80,26 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak görülüyor.