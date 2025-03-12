Cari denge art arda üç ay açık verdi

Ocak ayı cari açık 3,8 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin tahminleri 3 milyar dolar civarındaydı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari açık ocakta 3,8 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde cari açık 2,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

CARİ AÇIK OCAKTA 3,8 MİLYAR DOLAR

Cari denge, ocak ayında 3,8 milyar dolar açık verdi. Ekonomistler cari açığın 3 milyar dolar civarında olmasını bekliyordu. Ocak ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2,4 milyar dolar fazla verdi.

12 AYLIK CARİ AÇIK 11,5 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin 12 aylık cari açığı 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 57,6 milyar dolar olurken, hizmetler dengesi 61,9 milyar dolar fazla verdi. Birincil gelir dengesi 16 milyar dolar açık verirken, net hata noksan kalemi ocakta 5,3 milyar dolar açık kaydetti.

Ocak ayında doğrudan yatırımlardan 504 milyon dolarlık net giriş sağlandı. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki doğrudan yatırımları 1,4 milyar dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışı yatırımları 910 milyon dolar arttı.

Portföy yatırımları ocakta 2,18 milyar dolar net giriş kaydederken, resmi rezervlerde 6,4 milyar dolar net artış gerçekleşti.