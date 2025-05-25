'Çarşamba gününü bekleyin' İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Memiş, yatırımcılara çarşamba gününü (28 Mayıs 2025) beklemelerini tavsiye etti. Çarşamba gününe kadar gelecek haberlere kimse atlamamalı." diyen İslam Memiş, yorum yapmak yerine sessiz, sakin ve soğukkanlı bir şekilde piyasayı takip etmenin daha çok kazandıracağını söyledi.

Pazartesi günü ABD'de Memorial Day ve Spring Bank tatilleri nedeniyle ABD ve İngiltere’de piyasalar kapalı olacağını hatırlatan ve Çarşamba günü FOMC toplantı tutanaklarının yayımlanacağını bildiren Memiş, "Dışarda sakin, içerde siyasi gelişmelerin ve önemli açıklamaların olacağı bir hafta bekliyorum." dedi.

Daha önceki açıklamasında serbest piyasada doların, 39 TL üzerinde olduğunu şu anda 38,87 TL seviyelerinde işlem gördüğünü ve bayram öncesi TL’ye olan yoğun talep nedeniyle döviz bozdurma eğiliminin arttığından bahsetmişti. Memiş, yılın ikinci yarısında ise dolar kurunun 40–45 TL bandına yükseleceğini öngördü.

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Güncel Altın Fiyatları (25 Mayıs 2025 - Kapalı Piyasa Kapanış Değerleri)

Gram Altın

Alış: 4.202,66 TL

Satış: 4.204,13 TL

Değişim: %1,96

Çeyrek Altın

Alış: 6.839,00 TL

Satış: 6.932,00 TL

Değişim: %1,42

Yarım Altın

Alış: 13.677,00 TL

Satış: 13.863,00 TL

Değişim: %1,41

Tam Altın

Alış: 27.271,00 TL

Satış: 27.600,00 TL

Değişim: %1,42

Cumhuriyet Altını

Alış: 27.904,00 TL

Satış: 28.326,00 TL

Değişim: %0,01

Ata Altın

Alış: 28.005,00 TL

Satış: 28.341,00 TL

Değişim: %1,41

22 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 3.815,93 TL

Satış: 4.039,68 TL

Değişim: %1,41

18 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 3.071,04 TL

Satış: 3.074,05 TL

Değişim: %1,32

14 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 2.289,50 TL

Satış: 3.253,73 TL

Değişim: %1,20

Ons Altın (USD)

Alış: 3.357,37 $

Satış: 3.358,55 $

Değişim: %1,93