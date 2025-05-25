Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

'Çarşamba gününü bekleyin' İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı

Finans analisti İslam Memiş, 2025 Kurban Bayramı öncesi yatırımcıyı uyardı. Güncel altın fiyatları değişikliği takip edilirken, mevduat faizleri yükselirken, Bitcoin fiyatları tırmanışına devam ederken Memiş, yatırımcıya sabırlı olması gerektiğini hatırlattı ve çarşamba günü konusunda uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Çarşamba gününü bekleyin' İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 17:14

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Memiş, yatırımcılara çarşamba gününü (28 Mayıs 2025) beklemelerini tavsiye etti. Çarşamba gününe kadar gelecek haberlere kimse atlamamalı." diyen İslam Memiş, yorum yapmak yerine sessiz, sakin ve soğukkanlı bir şekilde piyasayı takip etmenin daha çok kazandıracağını söyledi.

'Çarşamba gününü bekleyin' İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı

Pazartesi günü ABD'de Memorial Day ve Spring Bank tatilleri nedeniyle ABD ve İngiltere’de piyasalar kapalı olacağını hatırlatan ve Çarşamba günü FOMC toplantı tutanaklarının yayımlanacağını bildiren Memiş, "Dışarda sakin, içerde siyasi gelişmelerin ve önemli açıklamaların olacağı bir hafta bekliyorum." dedi.

Daha önceki açıklamasında serbest piyasada doların, 39 TL üzerinde olduğunu şu anda 38,87 TL seviyelerinde işlem gördüğünü ve bayram öncesi TL’ye olan yoğun talep nedeniyle döviz bozdurma eğiliminin arttığından bahsetmişti. Memiş, yılın ikinci yarısında ise dolar kurunun 40–45 TL bandına yükseleceğini öngördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güncel Altın Fiyatları (25 Mayıs 2025 - Kapalı Piyasa Kapanış Değerleri)
Gram Altın

Alış: 4.202,66 TL

Satış: 4.204,13 TL

Değişim: %1,96

Çeyrek Altın

Alış: 6.839,00 TL

Satış: 6.932,00 TL

Değişim: %1,42

Yarım Altın

Alış: 13.677,00 TL

Satış: 13.863,00 TL

Değişim: %1,41

'Çarşamba gününü bekleyin' İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı

Tam Altın

Alış: 27.271,00 TL

Satış: 27.600,00 TL

Değişim: %1,42

Cumhuriyet Altını

Alış: 27.904,00 TL

Satış: 28.326,00 TL

Değişim: %0,01

Ata Altın

Alış: 28.005,00 TL

Satış: 28.341,00 TL

Değişim: %1,41

22 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 3.815,93 TL

Satış: 4.039,68 TL

Değişim: %1,41

'Çarşamba gününü bekleyin' İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı

18 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 3.071,04 TL

Satış: 3.074,05 TL

Değişim: %1,32

14 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 2.289,50 TL

Satış: 3.253,73 TL

Değişim: %1,20

Ons Altın (USD)

Alış: 3.357,37 $

Satış: 3.358,55 $

Değişim: %1,93

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayram öncesi nakit uyarısı! İslam Memiş: 'Son ana bırakan zarar eder!'
Oran yüzde 53 oldu, kâr 4 ayın zirvesine çıktı! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka
ETİKETLER
#islam
#islam memiş
#islam
#islam memiş
#altın fiyatı
#bitcoin
#altın fiyat
#altın fiyatlar
#altın fiyatlari
#Güncel Altın Fiyatları
#Bitcoin Fiyatı
#Bitcoin Fiyatı Tahmini
#Altın Fiyatları Düşüşü
#Altın Fiyatları Güncel
#Altın Fiyatları Bugün
#Dolar/tl Kuru
#Altın Fiyatları Güncellemeleri
#2025 Kurban Bayramı
#2025 Kurban Bayramı
#2025 Kurban Bayramı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.