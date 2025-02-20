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 | İrem Çınar

Çay tiryakilerini üzecek haber geldi! 1 Mart’tan itibaren geçerli olacak: İşte yeni fiyatı

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin toplantısında kahvehane işletmecilerinin zam talebi ele alındı. Alınan karara göre, Kocaeli’de çayın fiyatına 5 TL zam yapılacak.

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Çay tiryakilerini üzecek haber geldi! 1 Mart’tan itibaren geçerli olacak: İşte yeni fiyatı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 13:22

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), ocak ayı yönetim kurulu toplantısında çay fiyatlarına zam yapılmasını onayladı. Kocaeli Kahveciler Odası’nın talebi doğrultusunda alınan karar kapsamında, çay fiyatlarına 5 TL zam uygulanacak.

1 MART’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni fiyatlar, 1 Mart itibarıyla kahvehane ve çay ocaklarında geçerli olacak. Yapılan zamla birlikte, bir bardak çayın fiyatı 15 TL’ye yükselecek. Çaya son zam geçtiğimiz temmuz ayında yapılmıştı.

Zam kararı, işletme sahipleri tarafından artan maliyetler nedeniyle kaçınılmaz olarak değerlendirilirken, vatandaşlar ise fiyat artışına tepki gösterdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de çay nereden geldi?
18. yüzyılda da bugün dünyanın en büyük çay yetiştirilen bölgesi sayılan Assam ve Seylan Adası'nda çay bahçeleri oluştururlar. Üretilen bu çayları Avrupa'ya hızlı olarak taşımak için de, süratli yelkenliler yaparlar. Türkiye'nin çayla tanışması 1787 tarihinde, Japonya'dan getirilen çay tohumlarının ekilmesiyle başlar.
ETİKETLER
#kocaeli
#Çay demlemek
#çay fiyatları
#Ekonomi
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