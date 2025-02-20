Çay tiryakilerini üzecek haber geldi! 1 Mart’tan itibaren geçerli olacak: İşte yeni fiyatı

Türkiye'de çay nereden geldi?

18. yüzyılda da bugün dünyanın en büyük çay yetiştirilen bölgesi sayılan Assam ve Seylan Adası'nda çay bahçeleri oluştururlar. Üretilen bu çayları Avrupa'ya hızlı olarak taşımak için de, süratli yelkenliler yaparlar. Türkiye'nin çayla tanışması 1787 tarihinde, Japonya'dan getirilen çay tohumlarının ekilmesiyle başlar.