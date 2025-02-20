Çay tiryakilerini üzecek haber geldi! 1 Mart’tan itibaren geçerli olacak: İşte yeni fiyatı

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin toplantısında kahvehane işletmecilerinin zam talebi ele alındı. Alınan karara göre, Kocaeli’de çayın fiyatına 5 TL zam yapılacak.
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), ocak ayı yönetim kurulu toplantısında çay fiyatlarına zam yapılmasını onayladı. Kocaeli Kahveciler Odası’nın talebi doğrultusunda alınan karar kapsamında, çay fiyatlarına 5 TL zam uygulanacak.
Yeni fiyatlar, 1 Mart itibarıyla kahvehane ve çay ocaklarında geçerli olacak. Yapılan zamla birlikte, bir bardak çayın fiyatı 15 TL’ye yükselecek. Çaya son zam geçtiğimiz temmuz ayında yapılmıştı.
Zam kararı, işletme sahipleri tarafından artan maliyetler nedeniyle kaçınılmaz olarak değerlendirilirken, vatandaşlar ise fiyat artışına tepki gösterdi.