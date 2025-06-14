Çay tiryakilerini üzecek haber geldi! Yüzde 15 zam: Bugünden itibaren geçerli olacak

ÇAYKUR kuru çay fiyatlarına zam yaptı. Artan üretim maliyetleri nedeniyle çay, raflarda artık yüzde 15 daha pahalı satılacak. Yeni fiyatlar, bugünden itibaren geçerli olacak.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılına kuru çay fiyatlarına zamla başladı. BloombergHT’den İrfan Donat’ın haberine göre, kurum maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek fiyatlara yüzde 15 oranında zam yaptı. Yeni fiyatlar, bugünden itibaren market raflarına yansıtıldı.

EYLÜL 2024’TEN SONRA İLK ZAM

Bu artış, 2025 yılı içinde yapılan ilk kuru çay zammı olarak kayıtlara geçti. ÇAYKUR, en son 2024 yılının Eylül ayında yüzde 18 oranında zam uygulamıştı. Yeni zammın özellikle üretim süreçlerindeki maliyet artışları nedeniyle gündeme geldiği belirtiliyor.

MALİYET BASKISI ZAMMI KAÇINILMAZ KILDI

Yetkililer, yaş çay alım fiyatlarının yükselmesinin yanı sıra işçilik ve işletme giderlerindeki artışların da fiyat düzenlemesinde etkili olduğunu vurguladı. Her ne kadar ÇAYKUR tarafından resmi bir yazılı açıklama yapılmamış olsa da, kurum içinden alınan bilgiler zammın doğruluğunu teyit ediyor.

TÜKETİCİYE ETKİSİ HEMEN YANSIYOR

Zam kararının ardından tüketiciler, çay fiyatlarındaki artışı raflarda doğrudan hissetmeye başladı.