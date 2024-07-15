Çay üreticisi için kritik karar belli oldu! Çaykur, çay alım kotasını düşürdü

15 Temmuz 2024 17:42 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 17:42

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke belli oldu

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke belli oldu

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, ikinci sürgün yaş çay alımlarının 26 Haziran'da başladığı, 11 Temmuz'a kadar herhangi bir alım kotası sınırlaması uygulanmadığını ifade etti.

SERBEST ALIMLARA ARA

Serbest mubayaa (satın alma) yaparak sürgün döneminin tamamlanmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Ancak üreticilerimizin tamamının hafta sonu ve 15 Temmuz resmi tatilini değerlendirmek adına kısa sürede yoğun çay toplamaları nedeniyle serbest alımlara kısa bir süreliğine ara vererek dekar başı günlük önce 50 kilogram, akabinde 30 kilogram uygulaması yapmak zorunda kaldık." ifadelerine yer verildi.

ÜRETİCİLER ACELE ETMESİN

Açıklamada, özel sektör firmalarının hem alım fiyatını düşürmeleri hem de ödeme vadelerini uzatmalarının, ÇAYKUR'a ilave bir satış baskısı oluşturduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Netice itibarıyla işleme kapasitemizin üzerinde çay alımlarına ve çevirmekte zorlandığımız 14 bin 500 ton stok miktarına ulaşılmıştır. Kaliteden ödün vermeden ve müstahsilimizi zora sokmamak adına uyguladığımız alım programına riayet edilmesi en büyük temennimizdir. Üreticilerimizin acele etmemesini, çayın en güzel bekleme yerinin bahçe olduğunu ve üreticilerimizin her ne şart altında olursa olsun yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz."

ÜRETİCİ ALIM FİYATINDAN ŞİKAYETÇİ

Yaş çay alım fiyatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, 2024 yılı için kilogram başına 19 lira olarak belirlenmişti. Çay üreticileri ise artan maliyetlere dikkat çekerek çay alım fiyatlarının 25 TL olması gerektiğini ifade ettiler. Öte yandan kısa süre önce Çaykur kuru çay fiyatlarına ortalama olarak yüzde 24 zam yaptı.