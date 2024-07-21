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Çay üreticisini sevindiren haber: ÇAYKUR çay alım kontenjanını tekrar artırdı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Temmuz 2024 00:07 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 00:38
Çay üreticisini sevindiren haber: ÇAYKUR çay alım kontenjanını tekrar artırdı!

ÇAYKUR 20 kilograma düşürdüğü günlük çay alım kontenjanını tekrar 25 kilograma çıkarttı. ÇAYKUR müjdeli haberi, üreticilere mesaj atarak duyurdu.  

ÇAYKUR, 50 kilogramdan 30 kilograma daha sonrasında 25 kilogramdan 20 kilograma düşürdüğü günlük çay alım kontenjanını yarından itibaren dekara 25 kilogram olarak uygulanacağını duyurdu.

YAŞ ÇAY ALIMINI DURDURMUŞTU

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), her geçen gün artan yoğunluk nedeniyle dekar başı alımları 50 kilogramdan 30 kilograma sonrasında 25 kilograma kadar düşürmüştü ÇAYKUR, stoktaki çayın bir kısmını işleyebilmek için ise çarşamba günü geçici olarak yaş çay alımı yapmamıştı.

Çay üreticisini sevindiren haber: ÇAYKUR çay alım kontenjanını tekrar artırdı! - 1. Resim

YENİDEN 25 KİLOGRAMA ÇIKTI

Dekar başı alımları 25 kilogramdan yapan ÇAYKUR, bugün itibariyle kontenjanın dekar başına 20 kilograma kadar düşürdü. ÇAYKUR, bugün üreticilere kısa mesaj yolu ile yarın itibariyle dekara 25 kilogram üzerinden çay alımı yapacağını duyurdu.

KISA MESAJ ATILDI

ÇAYKUR üreticilere attığı kısa mesajda, “Değerli üreticilerimiz, yaş çay alımları yarın (PAZAR) itibariyle dekara 25 Kg üzerinden yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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