Çaya zam geldi, satış fiyatı belli oldu! Sektör temsilcilerinden yeni zamlar yolda açıklaması

05 Temmuz 2024 13:18 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:28

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En düşük emekli maaşı ve kök aylık hesabını canlı yayında yaptı! İşte emekliyi üzecek refah payı haberi

Çaykur, kuru çay fiyatlarına zam yaptı. Bu karar, 2024 ürünü yaş çay alım fiyatına destekleme hariç yüzde 50, destekleme dâhil yüzde 68 zam yapılmasının ardından geldi.

ZAM ORANI BELLİ OLDU

Çaykur, çaya ortalama yüzde 24 oranında zam yaptığını duyurdu. Yeni fiyat listelerini de toptan satış yapan şirketlere göndermeye başladı.

ÇAYIN SATIŞ FİYATI 189 TL

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın aktardığına göre, Çaykur'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor.

Eylül 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 189,54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 24 zamlandı.

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının Eylül 2023'te tavsiye edilen toptan satış fiyatı 149,68 TL iken yeni listede aynı çayın toptan satış fiyatı bugün itibarıyla 185,66 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 24 zamlandı.

Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların çoğunluğu yüzde 24 seviyesinde iken elekaltı, gurme, hediyelik gibi sınıflara ayrılan spesifik çaylardaki zam oranları ise ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 39-68 arasında değişti.

YENİ ZAMLAR GELECEK

Sektör paydaşları ise yaş çay alım fiyatını destek primi dahil yüzde 68 artıran Çaykur'un önümüzdeki dönemde kuru çay fiyatlarına kademeli olarak yeniden zam yapabileceğini ifade etti.