ÇAYKUR yaş çay bedeli ödemelerine başladı!

30 Eylül 2024 20:28 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 20:32

ÇAYKUR, ağustos ayında satın alınan yaş çayın ödemelerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Çay üreticisi için kritik karar belli oldu! Çaykur, çay alım kotasını düşürdü

Çay üreticisi için kritik karar belli oldu! Çaykur, çay alım kotasını düşürdü

ÇAYKUR​ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayı içerisinde toplanan 101 bin 65 ton yaş çay​ için üreticilere toplam 1 milyar 719 milyon lira ödeme yapılacağı duyuruldu.

PARA HESAPLARA YATTI!

Açıklamada, ödemelerin üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla yatırıldığı ve üreticilerin bu paraları yarından itibaren çekebilecekleri belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN​ FİYAT AÇIKLAYACAK MI?

Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaş çay alım fiyatı 3 Mayıs 2023 tarihinde açıklanmıştı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." demişti.

YAŞ ÇAY ALIMI NE KADAR?

Bu yıl yaş çay fiyatının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı ancak Mayıs ayı içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaş çay fiyatını açıklaması bekleniyor.