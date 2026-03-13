Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Cebimizi doğrudan etkileyecek: Ekonomist Hakan Çınar'dan korkutan Hürmüz uyarısı

Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi ve küresel enerji ticaretinin kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim, dünya ekonomisini tedirgin ediyor. Ekonomist Dr. Hakan Çınar, TGRT Haber canlı yayınında, savaşın ekonomik etkileri hakkında bilgi verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 10:45

hızla yükseliyor, enerji konusunda tüm dünya tedirgin. Basra Körfe­zi ile Umman Denizi arasında uzanan, küresel enerji ticaretinin en kritik damar­larından birisi olan 'nın kapatılması, ekonomileri etkilemeye devam ediyor. Ekonomist Dr. Hakan Çınar, TGRT Haber canlı yayınında, yaşanan sıkıntının büyüklüğünü ve etkilerini ele aldı.

Cebimizi doğrudan etkileyecek: Ekonomist Hakan Çınar'dan korkutan Hürmüz uyarısı

’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Çınar, durumun tamamen kapatma şeklinde olmasa bile ciddi kısıtlamalara yol açabileceğini söyledi.

Çınar, İran’ın yaklaşımına ilişkin "Malum Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutmayı düşündüklerini dile getiriyorlar. Aslında tam anlamıyla ‘kapalı tutacağız’ da demiyorlar ama kapalı tutma sinyalleri veriyorlar. Anladığım kadarıyla tamamen kendi istediği gemileri salacak, istemediklerine müsaade etmeyecekler. Tam bir kapanma olmasa bile fiili bir kapalılık söz konusu olabilir" dedi.

Cebimizi doğrudan etkileyecek: Ekonomist Hakan Çınar'dan korkutan Hürmüz uyarısı

DÜNYA PETROLÜNÜN YÜZDE 20'Sİ GEÇİYOR

Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji sistemi açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Çınar, enerji akışının kesintiye uğramasının küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Çınar, "Burası küresel enerji sisteminin ana hatlarından biri. Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında dar bir geçit ama petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si buradan geçiyor. Sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin de yüzde 30’u yine bu hattı kullanıyor" şeklinde konuştu.

Cebimizi doğrudan etkileyecek: Ekonomist Hakan Çınar'dan korkutan Hürmüz uyarısı

ABD’nin enerji üretimi açısından güçlü bir konumda olduğunu belirten Çınar, buna rağmen krizin Amerika’yı da dolaylı olarak etkileyeceğini söyleyerek "Trump’ın söylemlerini bir anlamda kısmen doğru kabul etmek lazım. Amerika kendi petrolünü üretiyor ama bu dünya ekonomisine zarar vermeyeceği anlamına gelmez. Amerika dahil olmak üzere herkes bundan etkilenecek" dedi.

Cebimizi doğrudan etkileyecek: Ekonomist Hakan Çınar'dan korkutan Hürmüz uyarısı

PETROL FİYATI YÜKSELDİKÇE ENFLASYON ARTACAK

Petrol fiyatlarının yükselmesinin küresel enflasyonu yeniden yukarı çekebileceğini belirten Çınar, "Brent petrol neredeyse 100 dolara geldi. 100 dolar önemli bir eşik. Petrol yükseldikçe hepimizin tüketim maliyetleri artacak. Arabaya koyduğumuz yakıtın maliyeti artacak, evdeki ısınma maliyeti artacak ama en önemlisi üretim maliyetleri artacak" dedi.

Enerjinin sanayide temel girdilerden biri olduğunu hatırlatan Çınar, "Hem üretim maliyetleri yükseliyor hem lojistik maliyetleri artıyor. Bu da doğal olarak domatesten otomobile kadar tüm fiyatlara yansıyacak" diyerek her boyutu ele aldı.

Cebimizi doğrudan etkileyecek: Ekonomist Hakan Çınar'dan korkutan Hürmüz uyarısı

ÇİN EKONOMİSİ DE RİSK ALTINDA

Krizin en fazla etkileyebileceği ülkelerden birinin Çin olduğunu söyleyen Çınar, "Çin toplam enerji ihtiyacının yüzde 70’inden fazlasını ithal eden bir ülke. İthalat yollarında yaşanan her aksama Çin’in üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor" ifadesini kullandı.

Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin sadece kısa vadeli bir kriz değil, uzun vadeli bir jeopolitik dönüşümün parçası olduğunu söyleyen Çınar, "Orta Doğu’da yeniden bir şekillenme söz konusu. Bu kısa sürede olacak bir şey değil. Zaman alacak ama bu süreçte yeni ekonomik düzenler kurulacak" şeklinde konuştu.

Cebimizi doğrudan etkileyecek: Ekonomist Hakan Çınar'dan korkutan Hürmüz uyarısı

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT VURGUSU

Türkiye’nin coğrafi konumunun önemli bir avantaj oluşturabileceğini belirten Çınar, "Batı’ya yakınlığımız nedeniyle Türkiye tedarik açısından önemli bir avantaj taşıyor. Her ne kadar savaş üzerinden fırsat konuşmak doğru olmasa da bir realite var. Türkiye’nin Batı için daha güçlü bir tedarikçi haline gelmesi mümkün" diyerek tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye’nin öne çıkabileceğini söyledi.

Cebimizi doğrudan etkileyecek: Ekonomist Hakan Çınar'dan korkutan Hürmüz uyarısı

ABD STRATEJİK HAREKET EDİYOR

ABD ekonomisinin savaş dönemlerinde görece daha az zarar görmesine ilişkin soruya değinen Çınar, "Amerika’da başkan değişse de hedef değişmez derler. Amerika çok stratejik hareket ediyor. Ekonomisi güçlü, savunma sanayii güçlü ve kaynaklarını etkin kullanıyor. Bu yüzden bu tür süreçleri diğer ülkelere göre daha az kayıpla atlatabiliyor" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savaş döneminde para nasıl korunur? Ekonomist Sefer Humar petrol için en sert rakamı açıkladı
Altın için 5100 dolar sinyali! Bayram Başaran'dan orta halli yatırımcıya hayat kurtaran uyarı
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#iran
#hürmüz boğazı
#küresel ekonomi
#enerji krizi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.