Cebinizdeki bozuk paraları kontrol edin! 107 bin TL taşıyor olabilirsiniz

Günlük hayatta fark etmeden harcadığınız bir bozuk para, aslında sizi zengin edebilir. Hatıra para değere bindi. Koleksiyon değeri yüksek olan ve Grace Kelly anısına basılan 2 Euro madeni paralar yeniden gündemde. 2007 yılında 20 bin adet üretilen paralar günümüzde 600 Euro’dan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. eBay'de ise bazı ilanlarda 2500 Euro’ya (107 bin TL) kadar çıkıyor. Koleksiyoncular bu paraların peşine düştü.

nadir bulunan 2 Euro hatıra para koleksiyonerler arasında yeniden parladı. Grace Kelly anısına basılan ve 20.000 adetten az üretilen 2 Euro'luk hatıra para, online platformlarda 107 bin TL'ye kadar satışa çıktı.

HATIRA BOZUK PARA 107 BİN TL'YE SATILIYOR

Günlük hayatta fark etmeden harcadığınız bir bozuk para, aslında sizi zengin edebilir. Özellikle koleksiyoncuların peşine düştüğü bazı özel madeni paralar, dudak uçuklatan fiyatlara satılıyor. Bunların en dikkat çekeni ise 2007 yılında, Monaco Prensesi Grace Kelly anısına basılan 2 Euro’luk hatıra para. Sadece 20 bin adet üretilen bu özel madeni para, şu anda koleksiyon dünyasında tam anlamıyla altın değerinde.

CEBİNİZDEKİ BOZUK PARALARI KONTROL EDİN

Yurt dışındaki satış platformlarında bu para için 2500 Euro’ya, yani yaklaşık 107 bin TL’ye kadar fiyat isteniyor. Sadece Grace Kelly parası değil… Monte Carlo’nun 150. yılına özel ve Charles de Gaulle anısına basılan 2 Euro’lar da koleksiyoncuların gözdesi. Sınırlı sayıda basılan bu paraların değeri ilerleyen yıllarda daha da artabilir. Yani cüzdanınızdaki bozuk paraları sakın küçümsemeyin. Belki de bir servet taşıyor olabilirsiniz.