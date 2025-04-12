İşçi ve işverenler dikkat! SGK teşvikleri bir bir iptal edecek: Bakanlıktan onay çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harekete geçti. 2025'te işyerleri ağır denetimlerle yakından takip edilecek. Denetimler kapsamlı olacak ve işletmeler ücret bildirme hatalarından, çalışma saatleri ihlalleri ve sözleşme düzensizlikleri gibi birçok konuda cezalarla karşılaşacak. SGK tarafından sadece cezalar değil geriye dönük asgari ücret teşvikleri dahi iptal edilebilecek. Konuyla ilgili Ankara'dan uyarılarını yenileyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, uyardı.

2025 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri yoğunlaşarak denetimleri hızlandıracak. Haberi SGK Başuzmanı İsa Karakaş verdi. Denetimler, çalışma süresi, ücret, iş sözleşmeleri, özlük dosyaları ve araç kullanımı gibi konularda yapılacak. Denetimlerde hukuka aykırılıklar tespit edildiğinde işverenlere idari para cezaları uygulanacak ve teşvikler iptal edilecek.

SGK YÜKSEK CEZALAR VE TEŞVİK İPTALLERİNE BAŞLADI

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle

"Ankara'dan edindiğim bilgilere göre 2025 yılı SGK ve çalışma bakanlığı denetimleri hızlanacak. Bu denetimlere karşı gerekli önlemler alınmadığı takdirde;

İdari para cezaları,

Teşviklerden mahrumiyet,

Hatta işin durdurulması gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşmak mümkün.

DENETİMLERDE NELERE BAKILIYOR?

Son yıllarda hem Çalışma Bakanlığı hem de SGK, denetim kadrolarını güçlendirdi. 900’e yakın iş müfettişiyle 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde;

12.000’den fazla işyeri denetlendi,

2 milyonu aşkın çalışanla görüşmeler yapıldı,

Hem işçilerin hakları korundu hem de kamu alacaklarının tahsili sağlandı.

Ayrıca, sektörel risk analizleri doğrultusunda özel denetim programları hazırlanarak uygulanmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2024 yılında gerçekleştirdiği denetim sayısı tam 108.753.

Bu denetimler;

Aniden yapılan baskın denetimler,

Risk odaklı ve sektörel denetimler,

Yabancı uyruklu çalışanlara yönelik incelemeleri kapsıyor.

MESLEK KODU UYGULAMALARI RADARDA

En çok denetlenen konuların başında meslek kodu uygulamaları ve ücret bazlı kayıt dışılık geliyor. Yani çalışanların gerçek maaşları ile bildirilen maaşlar arasındaki uyumsuzluklar ciddi şekilde inceleniyor.

Denetimlerde dikkat edilen başlıca unsurlar şöyle;

Çalışma süreleri ve fazla mesai:

Haftalık 45 saati aşan çalışma,

Günlük 11 saat sınırının ihlali,

Yıllık fazla mesai sınırı olan 270 saatin aşılması.

Ücret ve ödeme denetimleri:

Gerçek ücretin SGK’ya eksik bildirilmesi,

Fazla mesai, genel tatil ücretlerinin eksik ödenmesi,

Elden ödeme yapılması.

İş sözleşmeleri ve bildirimler:

Belirli-belirsiz süreli sözleşmelerin hukuka uygunluğu,

Kısmi süreli (part-time) çalışmaların doğru bildirilip bildirilmediği.

Özlük dosyaları ve belgeler:

Çalışanlara ait maaş bordroları,

Banka ödeme dekontları,

E-defter, yevmiye defteri ve muhasebe kayıtlarıyla uyumluluk.

İŞVERENLERİN YAPTIĞI BAŞLICA HATALAR VAR

İnsan kaynakları ve muhasebe birimlerinin ayrı çalışması,

Yalnızca avukata veya uygulama bilgisi olmayan uzmanlara güvenilmesi,

İK belgelerinin eksikliği,

Dijital bordro sistemine geçişte mevzuata aykırılıklar.

UYGULANAN CEZALAR KATLANARAK ARTACAK

SGK müfettişlerinin sektörel asgari işçilik denetimleri sonucunda;

Geriye dönük prim tahakkukları,

Prim farkları ve idari para cezaları,

Teşvik iptalleri (örneğin Asgari Ücret Desteği) uygulanacak.

TRAFİK CEZALARI SADECE EMNİYETLE SINIRLI DEĞİL

Araç kullanımı ve SGK bağlantısına dikkat edin. Aracınızın şirket adına kayıtlı olması ancak şirket çalışanı dışında biri tarafından kullanılması durumunda;

SGK bu durumu tespit ettiğinde, kişiyi sigortasız işçi olarak değerlendirebiliyor,

İşe giriş bildirgesi yapılmadıysa ceza,

Primler yatırılmadıysa ceza,

Beyanlar eksikse ceza...

Bu durumlarda sadece cezalar değil, geriye dönük asgari ücret teşvikleri dahi iptal edilebiliyor.

KURALLARA UYUM CEZALARDAN KAÇIŞ YOLU

Unutmayın, trafiğe çıkan bir araç gibi, iş dünyasında da denetimler artık her an karşınıza çıkabilir. Gerekli hazırlık yapılmazsa, ceza sadece bir tutanakla kalmaz. Teşviklerin iptali, işin durdurulması, kamu alacağı tahsilatı gibi birçok boyutta sonuç doğurabilir. Bu nedenle, işyerinizin ve sistemlerinizin bir müfettiş gözüyle kontrol edilmesini sağlayarak, riskleri en aza indirin."