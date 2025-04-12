İşçi ve işverenler dikkat! SGK teşvikleri bir bir iptal edecek: Bakanlıktan onay çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harekete geçti. 2025'te işyerleri ağır denetimlerle yakından takip edilecek. Denetimler kapsamlı olacak ve işletmeler ücret bildirme hatalarından, çalışma saatleri ihlalleri ve sözleşme düzensizlikleri gibi birçok konuda cezalarla karşılaşacak. SGK tarafından sadece cezalar değil geriye dönük asgari ücret teşvikleri dahi iptal edilebilecek. Konuyla ilgili Ankara'dan uyarılarını yenileyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, uyardı.
2025 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri yoğunlaşarak denetimleri hızlandıracak. Haberi SGK Başuzmanı İsa Karakaş verdi. Denetimler, çalışma süresi, ücret, iş sözleşmeleri, özlük dosyaları ve araç kullanımı gibi konularda yapılacak. Denetimlerde hukuka aykırılıklar tespit edildiğinde işverenlere idari para cezaları uygulanacak ve teşvikler iptal edilecek.
İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle
"Ankara'dan edindiğim bilgilere göre 2025 yılı SGK ve çalışma bakanlığı denetimleri hızlanacak. Bu denetimlere karşı gerekli önlemler alınmadığı takdirde;
Son yıllarda hem Çalışma Bakanlığı hem de SGK, denetim kadrolarını güçlendirdi. 900’e yakın iş müfettişiyle 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde;
Ayrıca, sektörel risk analizleri doğrultusunda özel denetim programları hazırlanarak uygulanmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2024 yılında gerçekleştirdiği denetim sayısı tam 108.753.
Bu denetimler;
En çok denetlenen konuların başında meslek kodu uygulamaları ve ücret bazlı kayıt dışılık geliyor. Yani çalışanların gerçek maaşları ile bildirilen maaşlar arasındaki uyumsuzluklar ciddi şekilde inceleniyor.
Denetimlerde dikkat edilen başlıca unsurlar şöyle;
Çalışma süreleri ve fazla mesai:
Ücret ve ödeme denetimleri:
İş sözleşmeleri ve bildirimler:
Özlük dosyaları ve belgeler:
SGK müfettişlerinin sektörel asgari işçilik denetimleri sonucunda;
Araç kullanımı ve SGK bağlantısına dikkat edin. Aracınızın şirket adına kayıtlı olması ancak şirket çalışanı dışında biri tarafından kullanılması durumunda;
Bu durumlarda sadece cezalar değil, geriye dönük asgari ücret teşvikleri dahi iptal edilebiliyor.
Unutmayın, trafiğe çıkan bir araç gibi, iş dünyasında da denetimler artık her an karşınıza çıkabilir. Gerekli hazırlık yapılmazsa, ceza sadece bir tutanakla kalmaz. Teşviklerin iptali, işin durdurulması, kamu alacağı tahsilatı gibi birçok boyutta sonuç doğurabilir. Bu nedenle, işyerinizin ve sistemlerinizin bir müfettiş gözüyle kontrol edilmesini sağlayarak, riskleri en aza indirin."