Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

İşçi ve işverenler dikkat! SGK teşvikleri bir bir iptal edecek: Bakanlıktan onay çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harekete geçti. 2025'te işyerleri ağır denetimlerle yakından takip edilecek. Denetimler kapsamlı olacak ve işletmeler ücret bildirme hatalarından, çalışma saatleri ihlalleri ve sözleşme düzensizlikleri gibi birçok konuda cezalarla karşılaşacak. SGK tarafından sadece cezalar değil geriye dönük asgari ücret teşvikleri dahi iptal edilebilecek. Konuyla ilgili Ankara'dan uyarılarını yenileyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 10:10

2025 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri yoğunlaşarak denetimleri hızlandıracak. Haberi SGK Başuzmanı İsa Karakaş verdi. Denetimler, çalışma süresi, ücret, iş sözleşmeleri, özlük dosyaları ve araç kullanımı gibi konularda yapılacak. Denetimlerde hukuka aykırılıklar tespit edildiğinde işverenlere idari para cezaları uygulanacak ve teşvikler iptal edilecek.

İşçi ve işverenler dikkat! SGK teşvikleri bir bir iptal edecek: Bakanlıktan onay çıktı

SGK YÜKSEK CEZALAR VE TEŞVİK İPTALLERİNE BAŞLADI

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle

"Ankara'dan edindiğim bilgilere göre 2025 yılı SGK ve çalışma bakanlığı denetimleri hızlanacak. Bu denetimlere karşı gerekli önlemler alınmadığı takdirde;

  • İdari para cezaları,
  • Teşviklerden mahrumiyet,
  • Hatta işin durdurulması gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşmak mümkün.
İşçi ve işverenler dikkat! SGK teşvikleri bir bir iptal edecek: Bakanlıktan onay çıktı

DENETİMLERDE NELERE BAKILIYOR?

Son yıllarda hem Çalışma Bakanlığı hem de SGK, denetim kadrolarını güçlendirdi. 900’e yakın iş müfettişiyle 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde;

  • 12.000’den fazla işyeri denetlendi,
  • 2 milyonu aşkın çalışanla görüşmeler yapıldı,
  • Hem işçilerin hakları korundu hem de kamu alacaklarının tahsili sağlandı.

Ayrıca, sektörel risk analizleri doğrultusunda özel denetim programları hazırlanarak uygulanmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2024 yılında gerçekleştirdiği denetim sayısı tam 108.753.

Bu denetimler;

  • Aniden yapılan baskın denetimler,
  • Risk odaklı ve sektörel denetimler,
  • Yabancı uyruklu çalışanlara yönelik incelemeleri kapsıyor.
İşçi ve işverenler dikkat! SGK teşvikleri bir bir iptal edecek: Bakanlıktan onay çıktı

MESLEK KODU UYGULAMALARI RADARDA

En çok denetlenen konuların başında meslek kodu uygulamaları ve ücret bazlı kayıt dışılık geliyor. Yani çalışanların gerçek maaşları ile bildirilen maaşlar arasındaki uyumsuzluklar ciddi şekilde inceleniyor.

Denetimlerde dikkat edilen başlıca unsurlar şöyle;

Çalışma süreleri ve fazla mesai:

  • Haftalık 45 saati aşan çalışma,
  • Günlük 11 saat sınırının ihlali,
  • Yıllık fazla mesai sınırı olan 270 saatin aşılması.

Ücret ve ödeme denetimleri:

  • Gerçek ücretin SGK’ya eksik bildirilmesi,
  • Fazla mesai, genel tatil ücretlerinin eksik ödenmesi,
  • Elden ödeme yapılması.

İş sözleşmeleri ve bildirimler:

  • Belirli-belirsiz süreli sözleşmelerin hukuka uygunluğu,
  • Kısmi süreli (part-time) çalışmaların doğru bildirilip bildirilmediği.

Özlük dosyaları ve belgeler:

  • Çalışanlara ait maaş bordroları,
  • Banka ödeme dekontları,
  • E-defter, yevmiye defteri ve muhasebe kayıtlarıyla uyumluluk.
İşçi ve işverenler dikkat! SGK teşvikleri bir bir iptal edecek: Bakanlıktan onay çıktı

İŞVERENLERİN YAPTIĞI BAŞLICA HATALAR VAR

  • İnsan kaynakları ve muhasebe birimlerinin ayrı çalışması,
  • Yalnızca avukata veya uygulama bilgisi olmayan uzmanlara güvenilmesi,
  • İK belgelerinin eksikliği,
  • Dijital bordro sistemine geçişte mevzuata aykırılıklar.

UYGULANAN CEZALAR KATLANARAK ARTACAK

SGK müfettişlerinin sektörel asgari işçilik denetimleri sonucunda;

  • Geriye dönük prim tahakkukları,
  • Prim farkları ve idari para cezaları,
  • Teşvik iptalleri (örneğin Asgari Ücret Desteği) uygulanacak.
İşçi ve işverenler dikkat! SGK teşvikleri bir bir iptal edecek: Bakanlıktan onay çıktı

TRAFİK CEZALARI SADECE EMNİYETLE SINIRLI DEĞİL

Araç kullanımı ve SGK bağlantısına dikkat edin. Aracınızın şirket adına kayıtlı olması ancak şirket çalışanı dışında biri tarafından kullanılması durumunda;

  • SGK bu durumu tespit ettiğinde, kişiyi sigortasız işçi olarak değerlendirebiliyor,
  • İşe giriş bildirgesi yapılmadıysa ceza,
  • Primler yatırılmadıysa ceza,
  • Beyanlar eksikse ceza...

Bu durumlarda sadece cezalar değil, geriye dönük asgari ücret teşvikleri dahi iptal edilebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın almak mı satmak mı? İşte doğru zamanda doğru hamle uyarısı

KURALLARA UYUM CEZALARDAN KAÇIŞ YOLU

Unutmayın, trafiğe çıkan bir araç gibi, iş dünyasında da denetimler artık her an karşınıza çıkabilir. Gerekli hazırlık yapılmazsa, ceza sadece bir tutanakla kalmaz. Teşviklerin iptali, işin durdurulması, kamu alacağı tahsilatı gibi birçok boyutta sonuç doğurabilir. Bu nedenle, işyerinizin ve sistemlerinizin bir müfettiş gözüyle kontrol edilmesini sağlayarak, riskleri en aza indirin."

İşçi ve işverenler dikkat! SGK teşvikleri bir bir iptal edecek: Bakanlıktan onay çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taşerona kadro müjdesi için son viraj! 4D'li işçilerin maaşları artacak ek haklar gelecek
ETİKETLER
#ceza
#sgk
#ücret
#denetim
#Çalışma Bakanlığı
#teşvikiye camii
#idari para cezası
#İşyeri Denetimi
#Meslek Kodu
#İş Sözleşmesi
#Özlük Dosyası
#Araç Kullanımı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.