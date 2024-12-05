Cem Küçük asgari ücret tahminini canlı yayında açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü delil gösterdi

05 Aralık 2024 17:33 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 18:04

Gazeteci Cem Küçük, yeni asgari ücret zammı için en net rakamı söyledi. Küçük, zam oranı için 'Delile dayanarak söylüyorum" dedi. Canlı yayında neredeyse kuruşu kuruşuna asgari ücret hesabı yaptı.

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Gazeteci Cem Küçük'ten yeni asgari ücret​ için en net tahmin geldi. Ünlü gazeteci Ekol TV canlı yayınında "Asgari ücret ne kadar olacak? Kaç bin TL zam gelecek?" sorusuna cevap verdi.

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Açıklamaları şöyle;

"Asgari ücret 24.500 lirayla 25.000 lira arasında olacak. Ya da 24.000 ile 25.000 lira arasında diyeyim. Ama bunu neye dayanarak söylüyorum? Bir delile dayanarak söylüyorum. O da Cumhurbaşkanımızın, biz kimseye enflasyona ezilmeyeceğiz sözü.

Yine aynı şekilde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da söylediği, ezilmeyeceğiz sözü. Ben bunu şuraya alıyorum. Yani yüzde 30 verirse, zaten enflasyona ezilmeyeceğiz. Zaten reel enflasyon​ yüzde 47 ama mesela bugün damacana su fiyatları 1 yılda yüzde 100 artmış. Restoranlar 1 yılda yüzde 90 artmış. Yemeğe bakalım, gıda yüzde 90 artmış. Su yüzde 100'a yakın artmış.

ASGARİ ÜCRET 24 BİN 800 LİRA OLACAK

Cumhurbaşkanı​ Erdoğan dolayısıyla yüzde 30 yaparsa o da 22 bin eder, kurtarmaz. Dolayısıyla da ben 24 bin lirayla 25 bin lira arasında, 24 bin 800, 25 bin gibi olacağını düşünüyorum.

Onun bir de işverene maliyeti var. 25 olursa işverene maliyeti 38 bin lira oluyor. O yüzden hani 25'in üstüne şöyle çıkmazlar. 25'in üstüne çıktığın zaman o vergi diliminde o daha yüksek olduğu için 40'ın üstüne çıkar işverene maliyeti.

O yüzden de ben onun o rakamlarda kalacağını düşünüyorum. Ha bu yeter mi? Bu en düşük maaş anlamına geliyor Türkiye'de."