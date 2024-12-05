İşte 2025 yılı en düşük ve en yüksek kıdem tazminatı! İsa Karakaş hesapladı: 46 bin lirayı geçiyor

05 Aralık 2024 15:30 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 16:02

Yeni yılda kıdem tazminatı tavanı ve tabanı merak ediliyor. 2025 yılı için kıdem tazminatı en güncel hesaplaması SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi. 1 sene için kıdem tazminatı, söz konusu çalışanın brüt maaşı göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Ocak ayından itibaren kıdem tazminatı tabanı asgari ücretle, tavanı ise memur zammı ile değişecek.

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Kıdem tazminatı en güncel hesaplaması geldi. Her sene asgari ücret ve memur maaşlarıyla değişen kıdem tazminatı taban ve tavan tutarları düşük ücretliler, yüksek ücretliler, mavi yakalılar, beyaz yakalılar yani tüm çalışanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tahmini üzerinden 2025​ yılında geçerli olacak kıdem tazminatını kuruşu kuruşuna hesapladı.

YENİ KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Asgari ücretliler, düşük ücretliler, yüksek ücretliler, mavi yakalılar, beyaz yakalılar, tüm çalışanlar kıdem tazminatı ne kadar zamlanacak diye merak ediyor. 2024​ yılında mı emekli olayım, 2025 yılında mı emekli olayım diyenler için de kıdem tazminatının ne kadar artacağının bilinmesi hayati öneme sahip. Yine engelli emekliliği zorlaştığından dolayı onlar için de kritik. Yani bütün işten ayrılanlar ve vatandaşlarımız kıdem tazminatını sorguluyor.

KIDEM TAZMİNATI ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

Öncelikle asgari ücretten değerlendirelim. Asgari ücret 20.000 brüt üzerinden kıdem tazminatı almaktadır. 10 yıl çalışan bir kişi 20.000 ile çarptığı zaman 200.000 lira civarında 2024 yılında kıdem tazminatı alacak. Kıdem tazminatından sadece çok az bir damga vergisi kesiliyor. SGK primi ya da gelir vergisi kesintisi yapılmıyor.

Peki bu kişi 2024 yılı yerine 2025 yılında asgari ücretle emekli olduğu zaman veya işten ayrıldığı zaman ne kadar alacak?

ASGARİ ÜCRET BRÜTÜ 26 BİN 500 OLACAK

Ben günlerdir asgari ücretle ilgili, işveren, işçi ve hükümet nezdinde özellikle enflasyonla mücadelesini de göz önünde bulundurup yapmış olduğum hesaplamaya göre brüt ücret 26 bin 500 civarında olacak.

Dolayısıyla asgari ücretli 2024 yılında emekli olduğu zaman 20.000 lira üzerinden aylık kıdem tazminatı alacakken 20.000 lira olan bu kıdem tazminatı 2025 yılında emekli olduğu zaman ya da işten ayrıldığı zaman 26.500 liraya yükselecektir.

Demek ki her yıl için 6.500 liralık bir fark var.

10 yıl çalışan bir asgari ücretli 2025 yılında emekli olduğu zaman 65.000 lira fazladan bir kıdem tazminatı alacak. 20 yıl çalışması varsa

130.000 kıdem tazminatı farkı olacak.

Dolayısıyla asgari ücret üzerinden çalışanlar kıdem tazminatını bu şekilde hesaplayabilir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI MEMUR ZAMMI İLE NETLEŞECEK

Peki yüksek maaş alanlar, beyaz yakalılar için kıdem tazminatı tavanı ne kadar olabilir?

Şu anda kıdem tazminatı tavanı 41 bin 822 lira. Demek ki 2024 yılında emekli olanların alacakları en fazla, en yüksek kıdem tazminatı her bir yıl için 41 bin 822 lira.

2024 yılında emekli olmayıp 2025 yılında emekli olan ya da emekli olabilir yazısı alan ya da herhangi bir şekilde 2025 yılında işten çıkan beyaz yakalı ya da yüksek ücretlerinin alacağı kıdem tazminatı ne kadar olur?

46 BİN LİRAYA YÜKSELECEK

Bunu memur maaş kat sayılarına göre hesaplıyoruz. Kasım ayı enflasyonunu da baz alarak benim yapmış olduğum hesaplamaya

göre 41 bin 822 lira olan kıdem tazminatı tavanının 46 bin 430 liraya kadar yükselmesini öngörmekteyim.

Yani her bir yıl için ne kadar fark var derseniz 4.600 lira civarında bir fark oluşacağını söyleyebiliriz.

2024 yerine 2025 yılında işten ayrılıp emekli olan ya da herhangi bir şekilde kıdem tazminatına hak kazanan beyaz yakalılar ve yüksek ücretlilerin 2024'e göre 4.600 lira daha fazla kıdem tazminatı almaları söz konusu olur.

Dolayısıyla 10 yıl çalışması olan beyaz yakalı, yüksek ücretli kıdem tazminatı tavanının yükselmesine bağlı olarak 10 yıllık çalışması varsa 46 bin lira, çalışması 20 yıl ise 92.000 lira bir kıdem tazminatı farkı oluşmaktadır.

Özetle 2025 yılında kıdem tazminatı tavanının asgari ücretler ve yüksek ücretler için değişeceğini söyleyebiliriz."