Central Hospital'dan 20 milyon dolarlık üçüncü hastane yatırımı

Yeni yatırımla ilgili konuşan Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurullah Ermiş, “Dünyanın farklı bölgelerinden geniş bir hasta portföyüne sahibiz. Önümüzdeki dönemde Central Hospital’ı uluslararası hasta hizmetlerinde referans merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Buna bağlı olarak da sağlık ihracatına yılda ortalama 10 milyon dolar civarında, 5 yıl içerisinde yeni yapılacak yatırımlar ile 75 milyon dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.



Central Hospital’ın Ataşehir ve Kozyatağı’ndan sonraki üçüncü şubesi 6 ameliyathanesi, yoğun bakım üniteleri ve tedavi alanlarıyla Etiler’de hasta kabulüne başladı. Etiler’deki hastane; ileri ortopedik cerrahiler, skolyoz cerrahileri, kolorektal cerrahi, meme ve tiroid cerrahileri, metabolik cerrahi, üro-onkolojik cerrahiler, estetik ve plastik cerrahi, nöroloji ve nöroşirürji, dermokozmetik hizmetleri, longevity uygulamaları, acil hizmetleri ile bölge vatandaşlarına ve uluslararası misafirlere hizmet verecek.



Yerli hastaların yanı sıra İstanbul’a ulaşımı sağlayabilecek tüm coğrafyalardan hasta kabul edebilen Central Hospital, yurt dışından gelen hastalar aracılığıyla ilk yılında sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı sağlamayı amaçlıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya’dan gelen hastalara uluslararası standartlarda tedavi, tercüman desteği ve konforlu konaklama imkânı sunarak güvenilir bir sağlık deneyimi sağlayacak merkezin, yeni yapılacak yatırımlarla sağlık ihracatına katkısının 5 yıl içerisinde 75 milyon dolara yükselmesi hedefleniyor.

“İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından birine taşıdık”

Central Hospital markasının köklerinin 1994 yılına dayandığını söyleyen Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurullah Ermiş, “Bizler, markayı Ataşehir Eren Hastanesi olarak devraldıktan sonra, Central Hospital’ın sağlık sektöründeki itibarlı geçmişini geleceğe taşımak amacıyla bir marka yenileme sürecine girdik. Bu kapsamda, Ataşehir’deki hastanemizin ismini Central Hospital ve Central Kozyatağı olarak yeniden konumlandırdık. Ardından, Etiler Hastanesi’ni de bünyemize katarak grubumuzu İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından birine taşıdık. Bugün 20 bin m² kapalı alana sahip olan Central Hospital; yılda 300 binden fazla hasta ziyareti, şubelerindeki toplam 201 yatak, 15 ameliyathane ve bine yakın çalışanıyla sağlık sektöründe önemli bir hizmet sunucusu olmayı hedefliyor. Central Hospital Sağlık Grubu olarak, 30 yıla yaklaşan tecrübemizi modern tıp teknolojisi, uzman hekim kadrosu ve hasta odaklı hizmet anlayışımızla birleştirerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Central Hospital, sağlık hizmetleri sunumunu özel sağlık sigortalılara, SGK’lı kurumlara ve anlaşmalı tüm kurum mensuplarına büyük bir güven ve sıcaklıkla farklı bir çıtaya taşımayı hedefliyor.