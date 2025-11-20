Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Central Hospital'dan 20 milyon dolarlık üçüncü hastane yatırımı

30 yıla yaklaşan tecrübesini, modern tıp teknolojisi, uzman hekim kadrosu ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla birleştiren Central Hospital, 20 milyon dolara ulaşacak yeni yatırımıyla üçüncü hastanesini Etiler’de hizmete açtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Central Hospital'dan 20 milyon dolarlık üçüncü hastane yatırımı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 10:06

Yeni yatırımla ilgili konuşan Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurullah Ermiş, “Dünyanın farklı bölgelerinden geniş bir hasta portföyüne sahibiz. Önümüzdeki dönemde Central Hospital’ı uluslararası hasta hizmetlerinde referans merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Buna bağlı olarak da sağlık ihracatına yılda ortalama 10 milyon dolar civarında, 5 yıl içerisinde yeni yapılacak yatırımlar ile 75 milyon dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.

Central Hospital’ın Ataşehir ve Kozyatağı’ndan sonraki üçüncü şubesi 6 ameliyathanesi, yoğun bakım üniteleri ve tedavi alanlarıyla ’de hasta kabulüne başladı. Etiler’deki ; ileri ortopedik cerrahiler, skolyoz cerrahileri, kolorektal cerrahi, meme ve tiroid cerrahileri, metabolik cerrahi, üro-onkolojik cerrahiler, estetik ve plastik cerrahi, nöroloji ve nöroşirürji, dermokozmetik hizmetleri, longevity uygulamaları, acil hizmetleri ile bölge vatandaşlarına ve uluslararası misafirlere hizmet verecek.

Yerli hastaların yanı sıra ’a ulaşımı sağlayabilecek tüm coğrafyalardan hasta kabul edebilen Central Hospital, yurt dışından gelen hastalar aracılığıyla ilk yılında sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı sağlamayı amaçlıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya’dan gelen hastalara uluslararası standartlarda tedavi, tercüman desteği ve konforlu konaklama imkânı sunarak güvenilir bir sağlık deneyimi sağlayacak merkezin, yeni yapılacak yatırımlarla sağlık ihracatına katkısının 5 yıl içerisinde 75 milyon dolara yükselmesi hedefleniyor.

“İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından birine taşıdık”

Central Hospital markasının köklerinin 1994 yılına dayandığını söyleyen Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurullah Ermiş, “Bizler, markayı Ataşehir Eren Hastanesi olarak devraldıktan sonra, Central Hospital’ın sağlık sektöründeki itibarlı geçmişini geleceğe taşımak amacıyla bir marka yenileme sürecine girdik. Bu kapsamda, Ataşehir’deki hastanemizin ismini Central Hospital ve Central Kozyatağı olarak yeniden konumlandırdık. Ardından, Etiler Hastanesi’ni de bünyemize katarak grubumuzu İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından birine taşıdık. Bugün 20 bin m² kapalı alana sahip olan Central Hospital; yılda 300 binden fazla hasta ziyareti, şubelerindeki toplam 201 yatak, 15 ameliyathane ve bine yakın çalışanıyla sağlık sektöründe önemli bir hizmet sunucusu olmayı hedefliyor. Central Hospital Sağlık Grubu olarak, 30 yıla yaklaşan tecrübemizi modern tıp teknolojisi, uzman hekim kadrosu ve hasta odaklı hizmet anlayışımızla birleştirerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Central Hospital, sağlık hizmetleri sunumunu özel sağlık sigortalılara, SGK’lı kurumlara ve anlaşmalı tüm kurum mensuplarına büyük bir güven ve sıcaklıkla farklı bir çıtaya taşımayı hedefliyor.

ETİKETLER
#istanbul
#hastane
#yatırım
#etiler
#Sağlık Ihracatı
#Central Hospital
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.