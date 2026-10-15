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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:00

Cep telefonu satışında yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Kritik 40 bin TL ve 12 taksit detayı

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarındaki taksit sınırlarını yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, sıfır cep telefonlarında 12 taksit uygulanabilen 20 bin liralık alt sınır 40 bin liraya yükseltildi. Yenilenmiş cep telefonlarında ise tutar sınırı tamamen kaldırılarak tüm cihazlara 12 ay taksit imkanı getirildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Cep telefonu satışında yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Kritik 40 bin TL ve 12 taksit detayı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:00

, perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarına ilişkin yönetmelikte kritik bir değişikliğe gitti. 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, kararlarıyla uyumlu olarak satışlarındaki taksit esnekliği artırıldı.

HABERİN ÖZETİ

Cep telefonu satışında yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Kritik 40 bin TL ve 12 taksit detayı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarındaki taksit düzenlemelerini güncelleyerek fiyatı 40 bin TL ve altında olan sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit imkanı getirdi.
Fiyatı 40 bin TL ve altında olan sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilecek.
Fiyatı 40 bin TL'nin üzerinde olan üst segment telefonlarda 3 aylık vade sınırı korunacak.
Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında herhangi bir fiyat sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkanı sağlandı.
Beyaz eşya, televizyon, tablet, mobilya, kuyum ve seyahat harcamaları gibi diğer ürün gruplarındaki taksit ve vade sınırlarında değişiklik yapılmadı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Yapılan değişiklikle:

  • Fiyatı 40 bin TL ve altında olan sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilecek.
  • Fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde olan üst segment telefonlarda ise 3 aylık vade sınırı korunmaya devam edecek.
Cep telefonu satışında yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Kritik 40 bin TL ve 12 taksit detayı

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA TUTAR SINIRI KALKTI

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken adımı ise ikinci el piyasasını canlandırmayı hedefleyen yenilenmiş cihaz kararı oldu. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında herhangi bir fiyat sınırı olmaksızın tüm cihazlar için 12 ay taksit imkanı sağlandı.

SENETLİ VE TAKSİTLİ SATIŞLARI DA KAPSIYOR

Kredi kartı ve alışveriş kredisi dışındaki senetli ve taksitli satış yöntemlerinde yetkili olan Ticaret Bakanlığı, yapılan yönetmelik değişikliğiyle perakende işletmelerin taksit sürelerini belirleme yetkisini de güncelledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; beyaz eşya, televizyon, tablet, mobilya, kuyum ve seyahat harcamaları gibi diğer ürün gruplarındaki taksit ve vade sınırlarında bir değişikliğe gidilmediği, BDDK tarafından alınacak olası yeni kararlar doğrultusunda güncellemelerin süreceği bildirildi.

https://x.com/ticaret/status/2110722746200039899?s=20

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#Cep telefonu
#Ticaret Bakanlığı
#bddk
#Yenilenmiş Telefon
#Resmî Gazete
#Ekonomi
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