Cep telefonu satışında yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Kritik 40 bin TL ve 12 taksit detayı

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İstanbul
Ticaret Bakanlığı, perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarına ilişkin yönetmelikte kritik bir değişikliğe gitti. 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, BDDK kararlarıyla uyumlu olarak cep telefonu satışlarındaki taksit esnekliği artırıldı.
Yapılan değişiklikle:
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken adımı ise ikinci el piyasasını canlandırmayı hedefleyen yenilenmiş cihaz kararı oldu. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında herhangi bir fiyat sınırı olmaksızın tüm cihazlar için 12 ay taksit imkanı sağlandı.
Kredi kartı ve alışveriş kredisi dışındaki senetli ve taksitli satış yöntemlerinde yetkili olan Ticaret Bakanlığı, yapılan yönetmelik değişikliğiyle perakende işletmelerin taksit sürelerini belirleme yetkisini de güncelledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada; beyaz eşya, televizyon, tablet, mobilya, kuyum ve seyahat harcamaları gibi diğer ürün gruplarındaki taksit ve vade sınırlarında bir değişikliğe gidilmediği, BDDK tarafından alınacak olası yeni kararlar doğrultusunda güncellemelerin süreceği bildirildi.