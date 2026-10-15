100 bin TL faizsiz, 650 bin TL’ye kadar kredi! İşte bankaların yeni teklifi

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İstanbul
Faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyaları belli oldu. 650 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi seçeneklerinden 100 bin TL’lik faizsiz nakit fırsatlarına kadar birçok alternatif öne çıkarken, bazı bankalarda kampanyalar için son günlere girildi. İşte banka banka güncel kredi fırsatları, faiz oranları ve vade seçenekleri…
1. DenizBank
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 100.000 TL
- Kredi: 65.000 TL’ye kadar, 4 ay vade
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vade
- Taksitli Kurtaran Hesap: 10.000 TL’ye kadar, 3 ay vade
- Yeni müşterilere özel.
2. İş Bankası
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 55.000 TL
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vade
- Ek Hesap: 30.000 TL’ye kadar, 1 ay vade
- İşCep üzerinden müşteri olanlara özel.
3. Garanti BBVA
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 100.000 TL
- Kredi: 50.000 TL’ye kadar
- Taksitli Avans Hesap: 50.000 TL’ye kadar
- Vade: 3 ay
- Yeni müşterilere özel.
4. QNB – 275.000 TL’ye varan fırsat
- Faiz oranı: %0–%3,19
- Toplam fırsat: 275.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 200.000 TL’ye kadar, 24 ay vade, %3,19 faiz
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %0 faiz
- Taksitli ek hesap: 50.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %0 faiz
5. Akbank
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 125.000 TL
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar
- Taksitli ek hesap: 100.000 TL’ye kadar
- Vade: 3 ay
- Yeni müşterilere özel.
6. TEB
- Faiz oranı: %0–%1,99
- Toplam fırsat: 75.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 50.000 TL’ye kadar, 6 ay vade, %1,99 faiz
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %0 faiz.
7. ON Dijital
- Faiz oranı: %2,99–%3,29
- Toplam fırsat: 400.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 100.000 TL’ye kadar, 6 ay vade, %2,99 faiz
- İhtiyaç kredisi: 250.000 TL’ye kadar, 24 ay vade, %3,29 faiz
- Süper Ek Hesap: 50.000 TL’ye kadar, 1 ay vade, %2,99 faiz
- Yeni müşterilere özel.
- Kampanya için belirtilen süre: Son 4 gün.
8. getirfinans
- Faiz oranı: %2,99
- Toplam fırsat: 650.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 650.000 TL’ye kadar
- Ek fırsat: Yıllık %41 faizle mevduat kazancı
- Yeni müşterilere özel.
- Kampanya için belirtilen süre: Son 1 gün.
9. Anadolubank
- Faiz oranı: %3,09
- Toplam fırsat: 350.000 TL
- Dijital kredi: 350.000 TL’ye kadar.
10. QNB – 100.000 TL’ye varan faizsiz fırsat
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 100.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 25.000 TL’ye kadar
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar
- Taksitli ek hesap: 50.000 TL’ye kadar
- Vade: 3 ay
- Yeni müşterilere özel.
11. Alternatif Bank
- Faiz oranı: %2,99
- Toplam fırsat: 400.000 TL
- Kredi: 400.000 TL’ye kadar
- Vade: 12 ay
- Kaptan ürünü ve Hesapkurdu özel kampanyası.
- Kampanya için belirtilen süre: Son 2 gün.
12. Aktif Bank
- Faiz oranı: %0–%3,39
- Toplam fırsat: 1.010.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 1.000.000 TL’ye kadar, 12 ay vade, %3,39 faiz
- Kredi: 10.000 TL’ye kadar, 1 ay vade, %0 faiz
- BES teminatlı kredi seçeneği
- Yeni müşterilere özel.
13. Enpara
- Faiz oranı: %3,14
- Toplam fırsat: 125.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 125.000 TL’ye kadar
- Vade: 36 ay
- Ek fırsat: Masrafsız bankacılık
- Yeni müşterilere özel.
14. Kuveyt Türk
- Kâr payı: %1,99
- Toplam fırsat: 100.000 TL
- İhtiyaç Kart: 100.000 TL’ye kadar
- Vade: 12 ay
- Ek fırsat: Sağlam Kart’ta koşulsuz ve şartsız kart ücreti alınmaması
- İki ay ertelemeli ihtiyaç kartı.
15. Odeabank
- Faiz oranı: %3,19
- Toplam fırsat: 500.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 500.000 TL’ye kadar.
16. QNB – 175.000 TL’ye varan düşük faizli fırsat
- Faiz oranı: %0–%2,84
- Toplam fırsat: 175.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 100.000 TL’ye kadar, 12 ay vade, %2,84 faiz
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %0 faiz
- Taksitli Kurtaran Hesap: 50.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %0 faiz
- En çok onaylanan teklifler arasında gösteriliyor.
- Yeni müşterilere özel.
17. Yapı Kredi
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 900.000 TL
- Dijital taşıt kredisi: 900.000 TL’ye kadar
- Vade: 10 ay
- TOGG alımına özel faizsiz kredi.
18. Albaraka Türk
- Kâr payı: %0
- Toplam fırsat: 150.000 TL
- İhtiyaç finansmanı: 50.000 TL’ye kadar, 4 ay vade
- Finansman Kart: 100.000 TL’ye kadar, 6 ay vade
- Vade farksız taksit fırsatı.
19. Emlak Katılım
- Kâr payı: %0
- Toplam fırsat: 2.500 TL
- Paraf Para: 2.500 TL’ye kadar
- Yeni müşterilere özel.
20. Ziraat Bankası
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 40.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 40.000 TL’ye kadar
- Vade: 12 ay
- Yeni müşterilere özel.
21. Halkbank
- Faiz oranı: %4,54
- Toplam fırsat: 250.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 250.000 TL’ye kadar
- Vade: 24 ay
- Yeni müşterilere özel.
22. Ziraat Katılım
- Kâr payı: %0
- Toplam fırsat: 6.500 TL
- Bankkart Lira: 6.500 TL’ye kadar
- Yeni müşterilere özel.
23. Payfour
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 7.500 TL
- Kredi: 7.500 TL’ye kadar
- Vade: 2 ay.
24. Ziraat Dinamik
- Faiz oranı: %1,99–%3,19
- Toplam fırsat: 120.000 TL
- Dijital kredi: 100.000 TL’ye kadar, 12 ay vade, %3,19 faiz
- Taksitli avans: 20.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %1,99 faiz
- Yeni müşterilere özel.
25. Türkiye Finans Katılım Bankası
- Kâr payı: %0
- Toplam fırsat: 50.000 TL
- İhtiyaç finansmanı: 50.000 TL’ye kadar
- Vade: 3 ay
- Yeni müşterilere özel.
26. HSBC
- Faiz oranı: %3,64
- Toplam fırsat: 250.000 TL
- Kredi: 250.000 TL’ye kadar
- Vade: 24 ay.