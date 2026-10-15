100 bin TL faizsiz, 650 bin TL’ye kadar kredi! İşte bankaların yeni teklifi

Faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyaları belli oldu. 650 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi seçeneklerinden 100 bin TL’lik faizsiz nakit fırsatlarına kadar birçok alternatif öne çıkarken, bazı bankalarda kampanyalar için son günlere girildi. İşte banka banka güncel kredi fırsatları, faiz oranları ve vade seçenekleri…