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100 bin TL faizsiz, 650 bin TL’ye kadar kredi! İşte bankaların yeni teklifi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:40
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1
Faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyaları

Faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyaları belli oldu. 650 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi seçeneklerinden 100 bin TL’lik faizsiz nakit fırsatlarına kadar birçok alternatif öne çıkarken, bazı bankalarda kampanyalar için son günlere girildi. İşte banka banka güncel kredi fırsatları, faiz oranları ve vade seçenekleri…

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Bankaların kredi ve faizsiz finansman fırsatları

BANKALARIN KREDİ VE FAİZSİZ FİNANSMAN FIRSATLARI

1. DenizBank
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 100.000 TL
- Kredi: 65.000 TL’ye kadar, 4 ay vade
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vade
- Taksitli Kurtaran Hesap: 10.000 TL’ye kadar, 3 ay vade
- Yeni müşterilere özel.
 

3
2. İş Bankası

2. İş Bankası
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 55.000 TL
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vade
- Ek Hesap: 30.000 TL’ye kadar, 1 ay vade
- İşCep üzerinden müşteri olanlara özel.
 

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3. Garanti BBVA

3. Garanti BBVA
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 100.000 TL
- Kredi: 50.000 TL’ye kadar
- Taksitli Avans Hesap: 50.000 TL’ye kadar
- Vade: 3 ay
- Yeni müşterilere özel.
 

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4. QNB – 275.000 TL’ye varan fırsat

4. QNB – 275.000 TL’ye varan fırsat
- Faiz oranı: %0–%3,19
- Toplam fırsat: 275.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 200.000 TL’ye kadar, 24 ay vade, %3,19 faiz
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %0 faiz
- Taksitli ek hesap: 50.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %0 faiz

 

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5. Akbank

5. Akbank
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 125.000 TL
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar
- Taksitli ek hesap: 100.000 TL’ye kadar
- Vade: 3 ay
- Yeni müşterilere özel.
 

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6. TEB

6. TEB
- Faiz oranı: %0–%1,99
- Toplam fırsat: 75.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 50.000 TL’ye kadar, 6 ay vade, %1,99 faiz
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %0 faiz.
 

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7. ON Dijital

7. ON Dijital
- Faiz oranı: %2,99–%3,29
- Toplam fırsat: 400.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 100.000 TL’ye kadar, 6 ay vade, %2,99 faiz
- İhtiyaç kredisi: 250.000 TL’ye kadar, 24 ay vade, %3,29 faiz
- Süper Ek Hesap: 50.000 TL’ye kadar, 1 ay vade, %2,99 faiz
- Yeni müşterilere özel.
- Kampanya için belirtilen süre: Son 4 gün.
 

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8. getirfinans

8. getirfinans
- Faiz oranı: %2,99
- Toplam fırsat: 650.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 650.000 TL’ye kadar
- Ek fırsat: Yıllık %41 faizle mevduat kazancı
- Yeni müşterilere özel.
- Kampanya için belirtilen süre: Son 1 gün.
 

10
9. Anadolubank

9. Anadolubank
- Faiz oranı: %3,09
- Toplam fırsat: 350.000 TL
- Dijital kredi: 350.000 TL’ye kadar.
 

11
10. QNB – 100.000 TL’ye varan faizsiz fırsat

10. QNB – 100.000 TL’ye varan faizsiz fırsat
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 100.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 25.000 TL’ye kadar
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar
- Taksitli ek hesap: 50.000 TL’ye kadar
- Vade: 3 ay
- Yeni müşterilere özel.
 

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11. Alternatif Bank

11. Alternatif Bank
- Faiz oranı: %2,99
- Toplam fırsat: 400.000 TL
- Kredi: 400.000 TL’ye kadar
- Vade: 12 ay
- Kaptan ürünü ve Hesapkurdu özel kampanyası.
- Kampanya için belirtilen süre: Son 2 gün.
 

13
12. Aktif Bank

12. Aktif Bank
- Faiz oranı: %0–%3,39
- Toplam fırsat: 1.010.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 1.000.000 TL’ye kadar, 12 ay vade, %3,39 faiz
- Kredi: 10.000 TL’ye kadar, 1 ay vade, %0 faiz
- BES teminatlı kredi seçeneği
- Yeni müşterilere özel.
 

14
13. Enpara

13. Enpara
- Faiz oranı: %3,14
- Toplam fırsat: 125.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 125.000 TL’ye kadar
- Vade: 36 ay
- Ek fırsat: Masrafsız bankacılık
- Yeni müşterilere özel.
 

15
14. Kuveyt Türk

14. Kuveyt Türk
- Kâr payı: %1,99
- Toplam fırsat: 100.000 TL
- İhtiyaç Kart: 100.000 TL’ye kadar
- Vade: 12 ay
- Ek fırsat: Sağlam Kart’ta koşulsuz ve şartsız kart ücreti alınmaması
- İki ay ertelemeli ihtiyaç kartı.
 

16
15. Odeabank

15. Odeabank
- Faiz oranı: %3,19
- Toplam fırsat: 500.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 500.000 TL’ye kadar.
 

17
16. QNB – 175.000 TL’ye varan düşük faizli fırsat

16. QNB – 175.000 TL’ye varan düşük faizli fırsat
- Faiz oranı: %0–%2,84
- Toplam fırsat: 175.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 100.000 TL’ye kadar, 12 ay vade, %2,84 faiz
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %0 faiz
- Taksitli Kurtaran Hesap: 50.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %0 faiz
- En çok onaylanan teklifler arasında gösteriliyor.
- Yeni müşterilere özel.
 

18
17. Yapı Kredi

17. Yapı Kredi
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 900.000 TL
- Dijital taşıt kredisi: 900.000 TL’ye kadar
- Vade: 10 ay
- TOGG alımına özel faizsiz kredi.
 

19
18. Albaraka Türk

18. Albaraka Türk
- Kâr payı: %0
- Toplam fırsat: 150.000 TL
- İhtiyaç finansmanı: 50.000 TL’ye kadar, 4 ay vade
- Finansman Kart: 100.000 TL’ye kadar, 6 ay vade
- Vade farksız taksit fırsatı.
 

20
19. Emlak Katılım

19. Emlak Katılım
- Kâr payı: %0
- Toplam fırsat: 2.500 TL
- Paraf Para: 2.500 TL’ye kadar
- Yeni müşterilere özel.
 

21
20. Ziraat Bankası

20. Ziraat Bankası
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 40.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 40.000 TL’ye kadar
- Vade: 12 ay
- Yeni müşterilere özel.
 

22
21. Halkbank

21. Halkbank
- Faiz oranı: %4,54
- Toplam fırsat: 250.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 250.000 TL’ye kadar
- Vade: 24 ay
- Yeni müşterilere özel.
 

23
22. Ziraat Katılım

22. Ziraat Katılım
- Kâr payı: %0
- Toplam fırsat: 6.500 TL
- Bankkart Lira: 6.500 TL’ye kadar
- Yeni müşterilere özel.
 

24
23. Payfour

23. Payfour
- Faiz oranı: %0
- Toplam fırsat: 7.500 TL
- Kredi: 7.500 TL’ye kadar
- Vade: 2 ay.
 

25
24. Ziraat Dinamik

24. Ziraat Dinamik
- Faiz oranı: %1,99–%3,19
- Toplam fırsat: 120.000 TL
- Dijital kredi: 100.000 TL’ye kadar, 12 ay vade, %3,19 faiz
- Taksitli avans: 20.000 TL’ye kadar, 3 ay vade, %1,99 faiz
- Yeni müşterilere özel.
 

26
25. Türkiye Finans Katılım Bankası

25. Türkiye Finans Katılım Bankası
- Kâr payı: %0
- Toplam fırsat: 50.000 TL
- İhtiyaç finansmanı: 50.000 TL’ye kadar
- Vade: 3 ay
- Yeni müşterilere özel.
 

27
26. HSBC

26. HSBC
- Faiz oranı: %3,64
- Toplam fırsat: 250.000 TL
- Kredi: 250.000 TL’ye kadar
- Vade: 24 ay.

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