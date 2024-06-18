Cep yakan baklava fiyatlarına baklavacılardan isyan! Zammın sebebi fıstık stoğu olan firmalar mı?

18 Haziran 2024 10:15 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:15

Bayramların vazgeçilmezi baklavada fiyatlar uçuşa geçti.

Cep yakan baklava fiyatlarına baklavacılar bile isyan etti.

Baklavanın vazgeçilmez malzemesi fıstığın fiyatı 850 TL'den bin 250 TL'ye çıktı.

FISTIK FİYATLARI 1250 LİRA OLDU

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu iki bayram arası baklava fiyatlarında yaşanan değişikliği eleştirdi.

Bloomberg HT’ye konuşan Göksu, fıstık fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

Ramazan Bayramı’nda kilosu 800-850 lira arasında olan fıstık şu anda 1250 lira oldu.

KURLAR AYNI KALDI FISTIK ARTTI

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nda neredeyse dolar kuru aynı. Ürünün mahsülü çıkmasına rağmen fiyatı 850 TL’den bin 250 TL’ye çıkınca baklava sektöründe 100 TL ila 150 TL arasında zam geldi." dedi.

Baklava fiyatlarında yaşanan değişikliği fıstık fiyatlarındaki artış ile açıklayan Göksu, " Ağustos ayında mahsül çıkıyor. Ağustos eylül ayında genelde fiyatı belirleniyor. Fıstık fiyatlarının durup dururken artmasının, Gaziantap’te belli bir fıstık stoğu olan firmaların yapmış olduğu bir hamle olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.