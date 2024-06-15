Çeşme'de Kurban Bayramı tatili günlük 3 bin ile 25 bin TL'yi buldu! 3 günlük tatil bir asgari ücrete yaklaştı

15 Haziran 2024 10:19 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:42

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesine 1 milyonu aşkın bir tatilci beklenirken, yüzde 80'e yaklaşan otel rezervasyonlarının bayramda yüzde 100'ü bulmaya yaklaştı.

Turizmciler tüm hazırlıklarını tamamlarken, Çeşme'de tatil yapmak için günlük 3 bin lira ile 25 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor. Buna göre; 3 günlük tatil bedeli bir maaş asgari ücrete yaklaştı.

ÇEŞME'DE KURBAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLÜK 3 BİN İLE 25 BİN TL'Yİ BULDU!

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlarken, bayramda Çeşme ilçesi yine tatilcilerin gözdesi olacak. Ünlü tatil merkezinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, tatilciler yavaş yavaş konaklayacakları otellere yerleşiyor.

"Bayramda yüzde 100'ü bulur"

Çeşme genelindeki otellerde ise doluluk oranının yüzde 80'e yaklaştığı öğrenildi. Bu oranın özellikle bayramda yüzde 100'ü bulması beklenirken, turizmciler rezervasyonlardan memnun.

Öte yandan, bayramda ünlü tatil merkezinde güven ve asayişin sağlanması için ek tedbirler alındı. Tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirmesi için polis ve jandarma ekiplerinden ek görevlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

3 GÜNLÜK TATİL BİR ASGARİ ÜCRETE YAKLAŞTI

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Tuğgan, her sene olduğu gibi bu yılda milyonları ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Bu bayramın geçen bayramı aratmayacağını ifade eden Tuğgan, son hafta rezervasyonlar için çok ciddi talepler aldıklarını söyledi. Tuğgan, “Bizim otelimizde doluluk oranlarımız yüzde 80 civarında. Neredeyse geçen seneyle eşit diyebiliriz aslında. Yine oldukça yoğun geçecek bayram. Çeşme'de; otellerimiz, restoranlarımız, beachlerimiz bu bayramı oldukça yoğun geçirecek görülüyor. Hala rezervasyonlarımız devam ediyor. Son dakika misafirlerimiz de mutlaka olacaktır. Yüzde 100 doluluğa biz hazırız. Şuan için yüzde 70-80 civarı Çeşme geneli ama bayram süresince bu mutlaka yüzde 90-100'ü zorlayacaktır” dedi.

"REZERVASYONLARDA 9 GÜNLÜK TATİL VE OKULLARIN KAPANMASI ETKİLİ OLDU"

Rezervasyonlarda 9 günlük bayram tatilinin ve okulların kapanmasının etkili olduğunu ifade eden Ebru Tuğgan, “Hava sıcaklığına bağlı olarak tatilciler kendilerini sahillere atıyor. Havanın durumuna bağlı olarak talepte de bir artış söz konusu. Bayram sadece hava sıcaklığıyla alakalı değil. Özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkması, çocuklarımızın karne tatiline başlaması çok büyük etken oldu; çünkü biz de otellerimizde çok fazla alternatif sunuyoruz gelen konuklarımıza. Hem yetişkinlere hem de çocuklarımıza karne hediyesi olarak da birçok farklı eğlence ve alternatif sunabiliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da bir yönelim olduğunu özellikle çocuklu ailelerden görmüş oluyoruz” diye konuştu.

FİYATLAR GÜNLÜK 3 BİN İLE 25 BİN ARASI DEĞİŞİYOR

Fiyatların değişkenlik gösterdiğini ifade eden Tuğgan, “Fiyatlar, ailelerin tercih ettiği otellerden, butik otel veya 5 yıldızlı otellere göre değişebiliyor. Minimum olarak günlük 3 bin liradan başlayıp 25 bin liraya çıkan fiyatlar mevcut. Kesinlikle gelen misafirlerimizin önceden rezervasyon yapmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.