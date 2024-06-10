Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve yeni vergiyle ilgili açıklama geldi

10 Haziran 2024 21:34 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 21:50

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Borsa ve kripto işlemleriyle ilgili vergilendirme yapılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Yılmaz bunun sadece işlem üzerinden bir bedel uygulaması olacağını vurguladı.

Enflasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz "Enflasyonla mücadelede geçiş döneminde zeminde güçlendiren adımlar attık. Mayıs'tan sonra düşüş başlayacak dedik. Temmuz-Ağustos-Eylül'de devam edecek düşüş süreci. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek. 2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptık. 2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız." dedi

3 yıla yayılan bir planımız var. Tüketim ağırlıklı değil, üretim ağırlıklı büyümeyi öngörüyoruz. Bir taraftan enflasyonla mücadele ederken bir taraftan büyümeyi hedefliyoruz. Bu kolay bir şey değil. 3 yıllık bir perspektifte bir taraftan enflasyonu düşürecek bir taraftan istikrarlı bir şekilde büyüyecek. Kısa vadede enflasyon ile büyüme arasında tartışmalar yapabilirsiniz. Ama en sağlıklı büyüme fiyat istikrarıdır. Orta vadede bu iki hedefte bir çelişki görmüyoruz.

BORSA VE KRİPTODA VERGİ

Borsada kazançlar üzerinden bir vergi gündemimizde yok. Bu konuda spekülasyonlara itibar edilmemeli. İşlemler üzerinden bir bedel alma tartışmaları yapılıyor. İşlem anlamında on binde bir ya da 2 olarak düşünülüyor. Kriptolar için biraz daha yüksek ama cüzi miktarlarda konuşuluyor. Çok sık giriş çıkışlarla istikrar kaybı oluyor. Yetkili kişiler açıklamadan söylentilere itibar edilmemeli.