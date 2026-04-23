HABERİN ÖZETİ Cevdet Yılmaz’dan Orta Vadeli Program açıklaması: Eylül ayını işaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın Eylül ayında güncelleneceğini ve makroekonomik tahminlerin bu doğrultuda yeniden belirleneceğini belirtti. Orta Vadeli Program her yıl Eylül ayında güncellenmektedir. Eylül ayında, programın etkileri daha sağlıklı görülebilecek ve makroekonomik tahminler güncellenecektir. Merkez Bankası'nın Mayıs ayında bir faiz kararı açıklaması beklenmektedir. Orta Vadeli Program'da bir kesinti söz konusu değildir ve genel çerçeve doğrultusunda ilerlenmektedir.

EYLÜL AYINDA MAKROEKONOMİK GÜNCELLEME

Yılmaz, TBMM 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Yılmaz, Merkez Bankası faiz kararına ilişkin, "Merkez bankasının nasıl bir açıklama yapacağını Mayıs ayında göreceğiz. Orta Vadeli Program ise her yıl Eylül ayında güncelleniyor. Eylül ayına geldiğimizde bu etkileri de daha sıhhatli görme imkanımız olacak. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

"PROGRAMDA KESİNTİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Programda kesinti olacak mı sorusuna Yılmaz, "Programda kesinti söz konusu değil. Programın genel çerçevesi belli o istikamette ilerliyoruz. Asıl olan programdır. Program doğruysa dış etkiler belli sürelerde programa olumlu veya olumsuz etkide bulunabilirler. Siz programınıza uyduğunuz sürece hedeflerinize ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.