TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
TES zorunlu mu olacak, ne zaman başlayacak? Orta Vadeli Program kapsamında uygulanacak

2026-2028 Orta Vadeli Program kapsamında TES uygulanacak. TES kapsamında çalışanların maaşından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. Vatandaşlar tarafından TES zorunlu mu olacak, ne zaman başlayacak sorularının cevapları araştırılıyor.

TES zorunlu mu olacak, ne zaman başlayacak? Orta Vadeli Program kapsamında uygulanacak
Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında açıklanan gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından TES zorunlu mu olacak, ne zaman başlayacak gibi soruların cevapları araştırılıyor.

TES zorunlu mu olacak, ne zaman başlayacak? Orta Vadeli Program kapsamında uygulanacak

TES ZORUNLU MU OLACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı, TES sistemi hakkında merak edilen bütün detayları açıkladı. Erdursun açıklamasında TES sisteminin hem çalışanın hem işverenin katkı sağladığını, 'dan bağımsız ikinci bir zorunlu emeklilik sistemi olduğunu ifade etti.

TES zorunlu mu olacak, ne zaman başlayacak? Orta Vadeli Program kapsamında uygulanacak

Erdursun açıklamasının devamında BES'te yalnızca 45 yaş altı çalışanların otomatik olarak katıldığını, TES'te ise tüm çalışmaların zorunlu katılım sağladığını belirtti. Erdursun TES'te en az 10 yıl sistemde kalma şartının da getirildiğini açıkladı.

TES zorunlu mu olacak, ne zaman başlayacak? Orta Vadeli Program kapsamında uygulanacak

TES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdursun, TES'in 'nın 2. çeyreğinde 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında yürürlüğe gireceğini söyledi.

TGRT Haber
