TES zorunlu mu olacak, ne zaman başlayacak? Orta Vadeli Program kapsamında uygulanacak

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında açıklanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından TES zorunlu mu olacak, ne zaman başlayacak gibi soruların cevapları araştırılıyor.

TES ZORUNLU MU OLACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, TES sistemi hakkında merak edilen bütün detayları açıkladı. Erdursun açıklamasında TES sisteminin hem çalışanın hem işverenin katkı sağladığını, SGK'dan bağımsız ikinci bir zorunlu emeklilik sistemi olduğunu ifade etti.

Erdursun açıklamasının devamında BES'te yalnızca 45 yaş altı çalışanların otomatik olarak katıldığını, TES'te ise tüm çalışmaların zorunlu katılım sağladığını belirtti. Erdursun TES'te en az 10 yıl sistemde kalma şartının da getirildiğini açıkladı.

TES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdursun, TES'in 2026'nın 2. çeyreğinde 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında yürürlüğe gireceğini söyledi.