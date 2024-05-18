Cevdet Yılmaz'dan Türk Yatırım Fonu açıklaması geldi

18 May 2024 12:53 - Güncelleme : 18 May 2024 12:57

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, "Türk Yatırım Fonu son yıllardaki somut adımlarımızdan bir tanesidir. Fonun başlangıç sermayesini 500 milyon dolar olarak belirledik." dedi.

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