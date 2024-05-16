Mehmet Şimşek sevindiren gelişmeyi duyurdu! 'Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor

16 May 2024 18:00 - Güncelleme : 16 May 2024 18:16

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 268 baz puana gerilediğini duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Şimşek, Türkiye'nin risk primini gösteren CDS (Credit Default Swap) oranı geçen yıl Mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine, 268 baz puana gerilediğini duyurdu.

2023 yılı Ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku ise yüzde 36 oranında azalarak nominal olarak 1,2 trilyon TL düşüş gösterdi. Aynı dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan artış kaydetti.

Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor.

Risk primini gösteren CDS geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana geriledi.

2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı.

Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu.

Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak."