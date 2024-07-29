Ceviz artık taneyle satılmaya başlandı! Kilosu 500, tanesi 2 lira

29 Temmuz 2024 09:46 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:47

Tadı, lezzeti ve besleyici özelliğiyle en sevilen kuruyemişler arasında yer alan cevizin fiyatı arttıkça arttı. Kilosu 500 liraya dayanan cevizi almak ise artık vatandaşları zorluyor.

2 LİRAYA SATILMAYA BAŞLANDI

Erzincan’da pazarlarda yüksek fiyatı nedeniyle tane olarak satılması görenleri şaşırtıyor. Erzincan Buğday Meydan’ında köyünden getirdiği cevizleri satmaya çalışan vatandaş, kilosu 500 TL olan cevizin alıcı bulmaması üzerine tanesinin 2 TL’den satmaya başladı.

"GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

Pazarda dolaşan vatandaşlar Erzincan cevizinin meşhur olduğunu özellikle Kemah cevizini aradıklarını söylediler. Tane olarak satılmasına şaşırdıklarını da ifade eden vatandaşlar, “Zaten kilo ile satılıyor fiyat yüksek olduğu için az alınıyor. Satıcıda az alındığı için tek fiyat tarifesi koymuş gerçekten şaşırdık” dediler.