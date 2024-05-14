Çeyrek altın değerinde kenger sakızı! Doğada kendiliğinden yetişen şifa kaynağı 

14 May 2024 09:35 - Güncelleme : 14 May 2024 09:58

Dünyada ilk kez kullanılan tedavi sonuç verdi: Kanser bir daha nüksetmedi

Dünyada ilk kez kullanılan tedavi sonuç verdi: Kanser bir daha nüksetmedi

İlk bahar aylarının gelmesiyle Sivas'ta yol kenarında dağlarda kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin özünden elde edilen sakız çeyrek altın fiyatına satılıyor. Toplaması oldukça zor olan bu sakız tam bir şifa kaynağıdır. İbn-i Sina'nın bile şifa kitaplarında sık sık bahsettiği kenger sakızının kilosu 5 bin TL'den satışta.

ÇEYREK ALTIN DEĞERİNDE KENGER SAKIZI!

Kenger sakızı özellikle günümüzde sıklıkla görülen mide şişkinliğinden, diş iltihaplanmasına kadar fayda sağlar. Öte yandan yüz felci geçiren hastalara önerilen kenger sakızı yüksek oranda antioksidan içerir. Yurt dışından gelip alınan kenger sakızının tanesi 20 TL'dir.

Kenger sakızının satışını yapan ve sakız fiyatının çeyrek altın fiyatını geçtiğini belirten Abdurrahman Güler, "Bu sakız topraktan çıkartılan bir sakızdır. Kenger otunu bıçakla kesip kanatıyorlar. O kesikten toprağa beyaz bir sıvı akıyor. Birkaç gün kuruması bekleniyor ve daha sonra topraktan toplanıyor. Toplanması oldukça zahmetli. Kenger sakızına oldukça rağbet var" dedi.

DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN ŞİFA KAYNAĞI

Aynı zamanda Güler, sakızın faydaları hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle midesinde rahatsızlık olan, yüz felci geçiren, kulak ağrısı olan insanlara çok faydalı bir sakız. Şu an sakızın tanesi 20 lira, bir kilogram fiyatıysa 5 bin lira. Kilogram fiyatı çeyrek altını geçti yarım altınla yarışır hale geldi. Bu sakızı aldıklarında ilk önce iyice yıkamalılar. Bir hafta boyunca çiğnenebilir."