Hatay'da yağış sonrası ortaya çıktı, vatandaşlar hemen cep telefonuyla kaydetti
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
14 May 2024 09:46 - Güncelleme : 14 May 2024 09:46
Kuvvetli yağışların etkili olduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde ortaya çıkan hortum vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşlar o anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde deniz üzerinde hortum oluştu.
BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU
Çevredeki vatandaşlar meydana gelen hortumu, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa süreli oluşan hortum bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: tgrthaber.com