Hatay'da kuvvetli yağış! Caddeler göle döndü
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 00:39 - Güncelleme : 14 May 2024 00:45
Hatay’da etkili olan kuvvetli yağış, Dörtyol ilçesinde caddeleri göle çevirdi. Derelerin debisi artarken yetkililer teyakkuza geçti.
Meteoroloji tarafından yapılan yağış uyarısının ardından Doğu Akdeniz bölgesinde şiddetli yağışlar etkisini artırdı.
Dün sabah saatlerinde başlayan yağışlar, gün boyunca aralıklarla devam ederken akşam saatlerinde tekrar etkili oldu. Dörtyol ilçesinde sokaklar yağmur suları altında kaldı.
Trafikteki araçların zor anları anbean cep telefonu kameralarına yansıdı. Payas ilçesinde de etkili olan yağışlar, caddeleri su altında bıraktı.
Kuvvetli yağışın gün boyunca etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı