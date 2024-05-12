Hatay'da sağanak dereleri taşırdı! 

12 May 2024 19:00 - Güncelleme : 12 May 2024 19:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz bölgesi için yaptığı yağış uyarısı sonrası, Hatay'da sabah saatleriyle birlikte yağmurlar etkili oldu.

Özellikle Antakya ve Defne ilçelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle dereler taşarken, Antakya'daki yollar yağmur sularıyla kaplandı.

Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde ise taşkınlar, vatandaşlar tarafından cep telefon kameralarıyla kaydedildi.