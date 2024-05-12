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Hatay'da sağanak dereleri taşırdı! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
12 May 2024 19:00 - Güncelleme : 12 May 2024 19:03
Hatay&#039;da sağanak dereleri taşırdı! 

Hatay'da etkili olan sağanak yağış dereleri taşırdı. Hızlanan dere cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz bölgesi için yaptığı yağış uyarısı sonrası, Hatay'da sabah saatleriyle birlikte yağmurlar etkili oldu. 

Hatay'da sağanak dereleri taşırdı!  - 1. Resim

Özellikle Antakya ve Defne ilçelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle dereler taşarken, Antakya'daki yollar yağmur sularıyla kaplandı. 

Hatay'da sağanak dereleri taşırdı!  - 2. Resim

Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde ise taşkınlar, vatandaşlar tarafından cep telefon kameralarıyla kaydedildi. 

Kaynak: TGRT Haber
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