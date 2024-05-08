Tekirdağ'da belediyenin aracı TESKİ dereye atık bırakırken yakalandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 01:18 - Güncelleme : 08 May 2024 01:19
Tekirdağ'da TESKİ aracıyla belediye çalışanları Ergene deresini kirletirken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bakanlık çalışanları şikayet üzerine bölgeden numune aldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait araçla belediye çalışanları Ergene ilçesinde dereye atık boşaltırken vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Dereye atık bırakıldığını gören mahalle sakinleri, o anları kameraya alarak yetkilileri arayarak ihbarda bulundu. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı bölgede inceleme yaparak numune aldı. Belediyenin TESKİ Aracı, dereye atık su boşaltması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.
O anları kayda alan vatandaş, duruma tepki göstererek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerinin telefonlarını açmadığını da ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı