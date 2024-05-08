Tekirdağ'da belediyenin aracı TESKİ dereye atık bırakırken yakalandı

08 May 2024 01:18 - Güncelleme : 08 May 2024 01:19

Öğrencisi tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetmişti... Bakan Tekin'den açıklama geldi

Öğrencisi tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetmişti... Bakan Tekin'den açıklama geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait araçla belediye çalışanları Ergene ilçesinde dereye atık boşaltırken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Dereye atık bırakıldığını gören mahalle sakinleri, o anları kameraya alarak yetkilileri arayarak ihbarda bulundu. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı bölgede inceleme yaparak numune aldı. Belediyenin TESKİ Aracı, dereye atık su boşaltması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.



O anları kayda alan vatandaş, duruma tepki göstererek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerinin telefonlarını açmadığını da ifade etti.