Öğrencisi tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetmişti... Bakan Tekin'den açıklama geldi 

08 May 2024 00:19 - Güncelleme : 08 May 2024 00:24

20 bin öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta olacak

20 bin öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta olacak

İstanbul Eyüpsultan'da lisede okuyan yabancı uyruklu bir öğrenci, kendisini okuldan çıkardığını iddia ettiği müdür İbrahim Oktugan'a yönelik ofisinde silahla saldırı düzenledi.

Müdür Oktugan, aldığı beş kurşun yarası ile ağır şekilde yaralandı ve hemen hastaneye sevk edilirken yapılan müdahalelere rağmen Oktugan'ın hayatını kaybetti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaşanan korkunç olayın ardından açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, "Meslektaşımız İbrahim Oktugan'ın uğradığı menfur saldırı sonucu vefatını büyük bir teessürle örendim. Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.