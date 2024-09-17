Çeyrek altın fiyatı 5 bin TL olacak mı? Altının merkezi Kapalıçarşı'da ibreler yeşile döndü

17 Eylül 2024 15:30 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 15:48

Altın fiyatları milyonlarca yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Kapalıçarşı'da güncel altın alım ve satım fiyatları merak ediliyor. 2 bin 400 tane kuyumcu dükkanı bulunan Kapalıçarşı bu günlerde sakin. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı, bunun yanında Fed'den gelecek faiz indirim kararı gibi beklentiler altını yükseltti. Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün nasıl, çeyrek altın 5 bin TL olacak mı, gram altın ne kadar olacak? gibi soruların cevabı haberimizde.

Altının merkezi Kapalıçarşı​ sakin günler geçiriyor. Altın​ fiyatları yeniden hareketlendi. Gram altın​, çeyrek altın​ ve diğer altın türlerinde son fiyatların yönü yukarı çevrildi. İşte Kapalıçarşı gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum.

TGRT Haber TV'ye konuşan kuyumcu esnafı Sait Bakistanlı, Kapalıçarşı'da son birkaç yıllara göre en kötü dönemin yaşandığını ifade etti. Sait Bakistanlı'nın açıklamaları şöyle;

ALTIN YILBAŞINDAN SONRA YÜKSELECEK

"Altın bir maden. Alım gücü ne kadar varsa ona göre elinizde stoklarınız vardır ve onları da satarsınız yükseldiği zaman. Alım olmadığı sürece, devamlı satış olursa da halk tarafından, eldeki stoklar da tabii ki azalıyor ister istemez. Rakamlar istikrarlı değil. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı, bunun yanında Amerika'dan gelecek, Fed'den gelecek faiz indirim kararı gibi beklentiler altına yönelme olasılığını arttırdığı için bir miktar altında bir yükseliş var.

Buna paralel dolar kurunda da 34 lira civarındaki stabil oluşu, onsun yükselmesi, onsun yükselmesiyle de altın gram fiyatında artış oluyor. Deniyor ki yılbaşından sonra ki bu her zaman söylenir, altın yılbaşından sonra artar diye.

GRAM ALTIN 3000 TL'YE ÇIKACAK

2024'e girişten bugüne olan sürece bakalım, yüzde 45 civarında bir artış var. Yani önümüzdeki yılbaşından itibaren de altın fiyatlarına bir yükselme belirtilebilir. Buna paralel yurt dışındaki fonların birçoğu da özellikle büyük bankaların ONS fiyatının 2700 dolarlar civarına kadar çıkmasını öngörüyorlar. Bu da dolar kurulunun aynı kalması koşuluyla bile 2900-3000 TL bandına bir altın gram fiyatı görebiliriz diyoruz.

ÇEYREK ALTIN 5 BİN TL OLACAK MI?

Çeyrek altın fiyatı da gram fiyatına paralel yükseliyor. O da 4800'lerin civarına kadar çıktığı oldu. Bir miktar şu anda 4600 bandında tabii ki fiyat gramına göre değişiyor. Ama altın gram fiyatı arttığı sürece hem çeyrek hem yarım hem Atatürk'te de yükselişler olur.

VATANDAŞ PARASINI NEREDE DEĞERLENDİRMELİ?

Şu anda Eylül'deyiz, Ekim, Kasım, Aralık derken üç aylık bir süreç için param varsa neye değerlendirmeliyim, sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Halkın çoğunluğu faizlerin yüksek oluşundan dolayı tabii ki bankalara yöneliyor. Altındaki beklenti hiçbir zaman eksilmez ama nakit akışında tabii ki biraz daha yüksek bir getirisi olduğu için faiz oranları da yüksek olduğu için faize yöneliyor. Ama bu demek değildir ki altının daha da bu şekilde kalacak. İleriki aşamalarda altının gram fiyatı da artacağı için bir miktarda altına da yönelebiliriz. Şu anki yükseliş kısa sürede oldu ama devamında olacaktır.

ALTINI OLAN SATSIN MI, TUTSUN MU?

Yani kısa dönemde ihtiyacı varsa tabii ki satacak. Ama uzun vadede ben hep söylerim. Müşterilerime de söylüyorum. Yatırım amaçlı olarak düşünüyorsanız alın bekletin. Ama mücevher takacaksanız bu yatırım amaçlı değildir. Bunu takı olarak kabul edeceksiniz.

Karı güdecekseniz kısa sürelerde de zarar ediyorsunuz o konuda."