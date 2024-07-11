Çeyrek altın uçtu! İşte 11 Temmuz 2024 altın fiyatlarında son durum

11 Temmuz 2024 07:24 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 07:35

İslam Memiş altın fiyatları için 'yürek ister' diyerek son uyarısını yaptı! 'Oyalamaya devam edecekler'

İslam Memiş altın fiyatları için 'yürek ister' diyerek son uyarısını yaptı! 'Oyalamaya devam edecekler'

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 495 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 535 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,01 azalışla 2 milyon 507 bin 500 lira oldu.

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 517 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 152 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 11 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

11 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.516,65

Satış 2.516,94

11 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.079,00

Satış 4.153,00

11 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.182,00

Satış 8.297,00

11 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.341,00

Satış 16.545,00

11 TEMMUZ 2024ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.379,89

Satış 2.380,32