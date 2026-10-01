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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:44

ChatGPT’den asgari ücret fiyatına yapay zeka

OpenAI, ChatGPT Türkiye fiyatlarına yeni Pro seçenekleri ekledi. Pro 100, Pro 200 ve Pro 500 olarak üç farklı pakete ayrılan yeni aboneliklerde en üst seviye olan "Pro 500"ün aylık fiyatı 26 bin 499 TL'ye ulaştı. 2026 yılı asgari ücreti olan 28.075,50 TL'ye dayanan bu rakam teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı. İşte GPT-6 Astra'nın "Ultrafast" modunu da içeren yeni ChatGPT Türkiye fiyat listesi...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ChatGPT’den asgari ücret fiyatına yapay zeka
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:44

, Pro aboneliğine yeni seçenekler ekledi. ’de kullanıma sunulan Pro 500 paketinin aylık fiyatı 26 bin 499 TL olarak belirlendi. Bu ücret, 2026 yılı için geçerli olan 28.075,50 TL’lik asgari ücrete oldukça yakın. OpenAI, hafta başında düzenlediği etkinliğin ardından ChatGPT’nin yeni abonelik paketlerini Türkiye’de kullanıma sundu. Pro aboneliğini üç farklı seçeneğe ayıran şirketin en pahalı paketi ise dikkat çekici bir fiyatla geldi. Pro 500 adı verilen paketin Türkiye’deki aylık ücreti 26 bin 499 TL’ye ulaştı.

CHATGPT’NİN TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

Yeni abonelik seçenekleriyle birlikte ChatGPT’nin Türkiye’deki aylık fiyatları şöyle sıralanıyor:

ChatGPT Go: 249,99 TL

ChatGPT Plus: 999,99 TL

ChatGPT Pro 100: 5.299,99 TL

ChatGPT Pro 200: 9.999,99 TL

ChatGPT Pro 500: 26.499 TL

Özellikle Pro paketleri arasındaki fiyat farkı dikkat çekiyor. En üst pakete çıkıldığında aylık abonelik bedeli 26 bin TL’nin üzerine çıkıyor.

ChatGPT’den asgari ücret fiyatına yapay zeka

BİR AYLIK ABONELİK NEREDEYSE KADAR

ChatGPT Pro 500’ün Türkiye App Store’daki aylık fiyatı 26.499 TL olarak belirlendi. Bu rakam, 2026 yılında Türkiye’de geçerli olan 28.075,50 TL’lik asgari ücrete oldukça yakın. Yani kabaca bakıldığında, ChatGPT’nin en üst seviyedeki Pro paketine bir ay abone olmanın bedeli, asgari ücretli bir çalışanın neredeyse bir aylık maaşına denk geliyor. Fiyatın geldiği seviye, yapay zeka hizmetlerinin abonelik maliyetlerinin ne kadar yükseldiğini de gözler önüne seriyor.

PRO 100, PRO 200 VE PRO 500 ARASINDAKİ FARK NE?

ChatGPT Pro aboneliğinde artık tek bir seçenek yerine Pro 100, Pro 200 ve Pro 500 olmak üzere üç farklı paket bulunuyor. Paketler arasındaki temel fark, kullanıcılara sunulan Pro özelliklerinin kullanım sınırlarında ortaya çıkıyor. Paket isimlerinde yer alan 100, 200 ve 500 ifadeleri ise aylık abonelik ücretlerinin dolar karşılığını ifade ediyor. Başka bir deyişle kullanıcılar, ihtiyaç duydukları kullanım kapasitesine göre farklı Pro paketlerinden birini tercih edebiliyor.

“ULTRAFAST” YALNIZCA PRO 500’DE

Pro 500’ü diğer Pro seçeneklerinden ayıran dikkat çekici özelliklerden biri de GPT-6 Astra için sunulan “Ultrafast” seçeneği. Bu özellik yalnızca Pro 500 paketinde yer alıyor ve GPT-6 Astra’nın daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Özellikle yoğun kullanım sırasında yanıtların ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

 

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#asgari ücret
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#chatgpt
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#Chatgpt Pro 500
#Ekonomi
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