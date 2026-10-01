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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:33

Citi, Bitcoin ve Ether için yeni hedefi açıkladı

Citigroup, kripto piyasasında hareketliliğin artması, makroekonomik görünümün destekleyici seyretmesi ve ETF’lere para girişlerinin yeniden başlamasıyla Bitcoin ve Ether için 12 aylık fiyat hedeflerini yükseltti. Banka, Bitcoin’de 113 bin, Ether’de ise 3 bin 28 doları işaret etti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Citi, Bitcoin ve Ether için yeni hedefi açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:33

piyasasına yönelik beklentiler yeniden güçlenirken Citigroup’tan ve Ether için dikkat çeken yeni tahminler geldi. Finans kuruluşu, piyasadaki faaliyetlerin hız kazanması, olumlu makroekonomik görünüm ve borsa yatırım fonlarına () yönelik girişlerin yeniden başlamasını gerekçe göstererek iki büyük kripto para için 12 aylık fiyat hedeflerini yukarı çekti.

BİTCOİN HEDEFİ 113 BİN DOLARA ÇIKTI

Citi, Bitcoin için daha önce 82 bin dolar olarak açıkladığı 12 aylık hedef fiyatını 113 bin dolara yükseltti. Ether tarafında da benzer bir revizyon yapıldı. Banka, 2 bin 240 dolar olan Ether hedefini 3 bin 28 dolara çıkardı. Yani Citi, önümüzdeki dönemde kripto piyasasında yeniden yukarı yönlü bir hareket alanı oluşabileceğini düşünüyor.

Citi, Bitcoin ve Ether için yeni hedefi açıkladı

GÖZLER YENİDEN SERMAYE GİRİŞLERİNDE

Bankanın beklentisinin arkasındaki önemli başlıklardan biri de yatırımcı ilgisinin yeniden güçlenmesi. Citi’ye göre danışmanlar ve aracı kurumların Bitcoin yatırımlarındaki paylarını kademeli olarak artırması, kripto para piyasasına yeni sermaye girişlerinin önünü açabilir. Ancak banka bu kez oldukça hızlı bir para akışından ziyade, önceki döneme göre daha yavaş fakat daha istikrarlı bir giriş bekliyor.

CİTİ’DEN 5 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ TAHMİNİ

Citi’nin hesaplamasına göre önümüzdeki 12 ay içinde kripto para piyasasına yaklaşık 5 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşebilir. Bankanın Bitcoin ve Ether hedeflerini yukarı çekmesinde de işte bu sermaye akışı beklentisi, ETF girişleri ve destekleyici makroekonomik görünüm öne çıkıyor.

 

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#Kripto Para
#bitcoin
#etf
#Citigroup
#Ether
#Ekonomi
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