Citi, Bitcoin ve Ether için yeni hedefi açıkladı

Kripto para piyasasına yönelik beklentiler yeniden güçlenirken Citigroup’tan Bitcoin ve Ether için dikkat çeken yeni tahminler geldi. Finans kuruluşu, piyasadaki faaliyetlerin hız kazanması, olumlu makroekonomik görünüm ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik girişlerin yeniden başlamasını gerekçe göstererek iki büyük kripto para için 12 aylık fiyat hedeflerini yukarı çekti.

BİTCOİN HEDEFİ 113 BİN DOLARA ÇIKTI

Citi, Bitcoin için daha önce 82 bin dolar olarak açıkladığı 12 aylık hedef fiyatını 113 bin dolara yükseltti. Ether tarafında da benzer bir revizyon yapıldı. Banka, 2 bin 240 dolar olan Ether hedefini 3 bin 28 dolara çıkardı. Yani Citi, önümüzdeki dönemde kripto piyasasında yeniden yukarı yönlü bir hareket alanı oluşabileceğini düşünüyor.

GÖZLER YENİDEN SERMAYE GİRİŞLERİNDE

Bankanın beklentisinin arkasındaki önemli başlıklardan biri de yatırımcı ilgisinin yeniden güçlenmesi. Citi’ye göre danışmanlar ve aracı kurumların Bitcoin yatırımlarındaki paylarını kademeli olarak artırması, kripto para piyasasına yeni sermaye girişlerinin önünü açabilir. Ancak banka bu kez oldukça hızlı bir para akışından ziyade, önceki döneme göre daha yavaş fakat daha istikrarlı bir giriş bekliyor.

CİTİ’DEN 5 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ TAHMİNİ

Citi’nin hesaplamasına göre önümüzdeki 12 ay içinde kripto para piyasasına yaklaşık 5 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşebilir. Bankanın Bitcoin ve Ether hedeflerini yukarı çekmesinde de işte bu sermaye akışı beklentisi, ETF girişleri ve destekleyici makroekonomik görünüm öne çıkıyor.